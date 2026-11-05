澳洲前軍司令牽頭民間調查 籲終澳美英核潛艇合作：史上最糟決策
撰文：劉耀洋
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澳洲國防軍前司令巴里（Chris Barrie）與澳洲前工黨議員加勒特（Peter Garrett）牽頭的獨立民間調查11月4日發表報告，籲澳洲政府放棄以採購核潛艇為重點合作項目的澳英美聯盟（AUKUS） ，並指這是澳洲政府有史以來作出過最糟糕、風險最大、代價最高的國防決策。
美國政治報（Politico）4日報道，該協議是澳洲工黨政府從前朝莫里森（Scott Morrison） 政府手中繼承過來，並且因從未接受過國會審查而面臨公眾批評。
澳英美聯盟有兩大項目，分別是有關核動力潛艇以及先進技術能力的合作。調查報告建議澳洲政府放棄購買高濃縮鈾核動力潛艇的項目，並改為考慮延長其現役柯林斯級潛艇（Collins-class submarine）壽命的方案。
調查報告亦呼籲取消有關先進技術能力的合作，改為在澳英美聯盟之外的範疇提升國防能力。另外，報告指允許美國在澳洲西部城市珀斯（Perth）附近增設基地，將進一步危及澳洲的主權和控制權，增加澳方在戰爭中成為攻擊目標的可能性。
調查報告還提到，美國近期決策缺乏一致性，迅速拋棄現有國際法治，嚴重加劇全球不確定性和不穩定性，建議澳洲「重新調整」與美國的同盟關係。
加勒特表示，他最初對澳英美聯盟的主要反對意見，是它並沒有經過公眾辯論；巴里則認為澳英美聯盟下的潛艇計劃行不通，而美國對澳英美聯盟的支持也不如表面看般堅定。
報道指，澳英美聯盟的核潛艇計劃在澳洲的最大爭論點，是它會否導致澳洲在台灣問題上與中方發生衝突，以及澳洲是否可以在沒有先決條件的情況下，獨立於美國操作相關潛艇。
工黨政府發言人表示，澳英美聯盟是政府國家安全政策的核心支柱，澳方將落實相關協議，並指此舉在未來30年內，能為工業界、澳洲軍方和公共服務部門創造約2萬個就業機會。
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