澳洲前軍司令牽頭民間調查　籲終澳美英核潛艇合作：史上最糟決策

澳洲國防軍前司令巴里（Chris Barrie）與澳洲前工黨議員加勒特（Peter Garrett）牽頭的獨立民間調查11月4日發表報告，籲澳洲政府放棄以採購核潛艇為重點合作項目的澳英美聯盟（AUKUS） ，並指這是澳洲政府有史以來作出過最糟糕、風險最大、代價最高的國防決策。



美國政治報（Politico）4日報道，該協議是澳洲工黨政府從前朝莫里森（Scott Morrison） 政府手中繼承過來，並且因從未接受過國會審查而面臨公眾批評。

澳英美聯盟有兩大項目，分別是有關核動力潛艇以及先進技術能力的合作。調查報告建議澳洲政府放棄購買高濃縮鈾核動力潛艇的項目，並改為考慮延長其現役柯林斯級潛艇（Collins-class submarine）壽命的方案。

2023年3月13日，時任美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和時任英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS）發表演說。（Reuters）

調查報告亦呼籲取消有關先進技術能力的合作，改為在澳英美聯盟之外的範疇提升國防能力。另外，報告指允許美國在澳洲西部城市珀斯（Perth）附近增設基地，將進一步危及澳洲的主權和控制權，增加澳方在戰爭中成為攻擊目標的可能性。

調查報告還提到，美國近期決策缺乏一致性，迅速拋棄現有國際法治，嚴重加劇全球不確定性和不穩定性，建議澳洲「重新調整」與美國的同盟關係。

加勒特表示，他最初對澳英美聯盟的主要反對意見，是它並沒有經過公眾辯論；巴里則認為澳英美聯盟下的潛艇計劃行不通，而美國對澳英美聯盟的支持也不如表面看般堅定。

2025年9月9日，英國倫敦展覽中心舉行的國際防務和安全設備展覽會（DSEI）上，可以看到澳英美聯盟（AUKUS）的標誌。（Getty）

報道指，澳英美聯盟的核潛艇計劃在澳洲的最大爭論點，是它會否導致澳洲在台灣問題上與中方發生衝突，以及澳洲是否可以在沒有先決條件的情況下，獨立於美國操作相關潛艇。

工黨政府發言人表示，澳英美聯盟是政府國家安全政策的核心支柱，澳方將落實相關協議，並指此舉在未來30年內，能為工業界、澳洲軍方和公共服務部門創造約2萬個就業機會。