美英澳宣布共同研發水下無人機　成AUKUS「第二支柱」對抗中俄

美國、英國及澳洲三國國防部長5月30日舉行會議後宣布，將聯手投資開發技術，強化水下無人艇（Uncrewed Undersea Vehicle，UUV）的能力，包括生產先進感應器及武器系統，以保護海底電纜並增強防禦能力。美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）形容，這是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）新的「第二支柱」。



英媒報道，英國防相賀理安（John Healey，又譯希利）表示，英國將為此項目投入1.5億英鎊（約16億港元）。該項目將為UUV開發「尖端有效載荷及支持系統」，使其能執行保護海底基礎設施、打擊、監視、偵察與後勤支援等任務，以應對威脅，包括保護海底電纜與管道，從而強化在太平洋、大西洋及極北水域的威懾力。

AUKUS協議於2021年啟動，被廣泛視為抗衡中國在印太地區日益增長的軍事存在。協議原先聚焦合作開發潛艇，今次新開發計劃旨在有助維持三國在海事上的主導能力，應對海底電纜、管道的威脅等。

2026年5月30日，駐新加坡大使館，澳大利亞國防部長馬爾斯和英國國防部長賀理安和美國國防部長赫格塞思在美國舉行的AUKUS國防部長新聞釋出會上發表講話。 （Reuters）

此次宣布前一個月，賀理安曾指控俄羅斯在英國北部水域對電纜與管道進行秘密行動，此外，中國船隻亦被懷疑破壞台灣及瑞典周邊水域的海底電纜。三國部長在會上未回應此項目是否旨在反制俄羅斯與中國的水下活動。