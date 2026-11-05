歐洲網攻｜法國血庫遭黑客入侵　冷凍庫曾飆升至攝氏110度

法國國家血液服務機構11月3日表示，有黑客入侵了其控制系統，並調高了三個儲存關鍵血液製品的冷凍庫內的溫度至攝氏110度。所幸警報系統發揮作用，技術人員及時進行了干預，確保了血液製品未受損。這是近期針對歐洲各地冷藏及冷凍設備的一系列網路攻擊活動的最新一例。



綜合衛報等外媒報道，法國血液服務機構（EFS）周二稱，在這次攻擊中，冷庫的溫度及除霜閾值被調至「極高水平」。法媒《鴨鳴報》（Le Canard Enchaîné）周三披露，黑客曾透過程式設定，將溫度調高至高達攝氏110度。

EFS是法國負責公共輸血業務的機構，承擔着血液、血漿和血小板等製品的採集、檢測、製備和分發工作，服務對象涵蓋全國1,900多家醫院，每年惠及超過100萬名病患。

法國國家血液服務機構表示，所幸警報系統發揮作用，技術人員及時進行了干預，確保了血液製品未受損。圖為波爾多一血庫。(Getty)

據EFS透露，此次攻擊發生在周一晚上。近日，在歐洲多個國家的超市中，冷藏和冷凍設備的溫度被惡意調高，最高甚至達到50攝氏度，造成了價值數百萬歐元的食品損毀。

上月，法國發生了一系列攻擊事件，黑客控制了多達700家超市的冷凍設備。法國農業信貸銀行（Crédit Mutuel）的一個地區分行周三表示，該行也遭到了網路攻擊，據報涉案金額或達1.33億美元（約10.43億港元）。

2026年11月2日，比利時和盧森堡多家Delhaize門市的冷凍系統受到黑客攻擊影響，導致冷藏設備溫度飆升。圖為比利時林克貝克（Linkebeek）一家Delhaize Shop & Go便利商店，冷藏貨架空空如也。（Reuters）

另外，繼比利時、愛沙尼亞、愛爾蘭、芬蘭、盧森堡、荷蘭和瑞典在周一報告其冷凍系統出現問題後，意大利、德國、羅馬尼亞和英國的零售商翌日也成為了攻擊目標。

歐盟發言人雷尼厭（Thomas Regnier）表示，歐盟相關機構正與各成員國當局進行緊急磋商，以制定集體應對措施。他說「這些並非孤立事件；我們必須共同增強韌性，並為應對此類網路事件做好準備。」他說，目前尚不清楚攻擊動機，也無人宣稱為此負責。