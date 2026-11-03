歐洲多國超市遭黑客攻擊　冷凍設備異常升溫致食品變質

英國天空新聞（Sky News）11月2日報道，愛爾蘭、瑞典、比利時、盧森堡和愛沙尼亞等歐洲多國，多家連鎖超市遭到網絡攻擊，導致冷藏和冷凍設備溫度異常升高，部份食品變質。這是繼上月法國數百家超市遭到類似攻擊後，歐洲再次出現針對超市製冷系統的網絡攻擊事件。



報道指出，愛爾蘭連鎖超市SuperValu表示，其223家分店中有13家的製冷系統受到網絡攻擊影響，相關分店已將冷藏和冷凍食品下架。

據《愛爾蘭時報》2日報道，此次事件僅涉及特定型號的製冷設備，受影響分店仍正常營業，其他商品照常銷售。超市運營商正與設備供應商及網絡安全專家合作調查並解決問題。

天空新聞報道，在瑞典，部份連鎖超市的分店也出現製冷設備溫度異常升高的情況。其中一家分店表示，其冷藏和冷凍設備的溫度被人為設置為50攝氏度。瑞典網絡安全部門已着手調查。

在愛沙尼亞，媒體援引一家製冷設備供應商的話說，當地一家連鎖超市受到類似攻擊，製冷設備溫度被設置為攝氏50度。

另據比利時通訊社報道，比利時和盧森堡數十家超市分店的製冷設備受到網絡攻擊影響。

新華社報道，類似事件10月已在法國發生。法國商業調頻電視台10月12日說，該國數百家超市在11日夜間遭到網絡攻擊。黑客遠程操控製冷設備使其溫度異常升高，導致大量生鮮及冷凍產品被毀，全國範圍內的損失可能高達數百萬歐元。