Bill Gates批評特朗普政府消極監管AI　警告或釀遠超新冠生物危機

微軟（Microsoft）聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）日前公開抨擊特朗普政府在人工智能（AI）監管上的消極作為，直言這正將全球推向巨大險境。



在英國《金融時報》舉辦的「人工智能的未來」峰會上，蓋茨指出，當前最直接的風險來自不法分子利用AI工具製造生物武器或發動全網絡攻擊，尤其是部分所謂「開放」模型的安全防護極易被繞過。

他強調，多國構建監管框架的努力正因白宮的不作為而停滯：「若無美國參與，行動收效甚微。究竟要發生多少悲劇，他們才會轉變立場？」

圖為2025年9月，比爾蓋茨在紐約市出席論壇活動。（Getty Images）

面對技術狂飆，特朗普（Donald Trump，又譯川普）始終反對強力行政干預，不僅將二十國集團（G20）的AI準則斥為「全球主義陰謀」，更一味支持科技界自我監管。

對此蓋茨駁斥稱，面對多家巨頭的市場競爭，行業自律根本無效，唯有政府出面才能破局。他敦促美方設立模型安全準則，並牽頭在空氣、污水及血液中建立大規模監測系統，以儘早阻截潛在感染。

2026年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮東廳與科技業領袖、高層、國會議員及政府官員討論AI政策。（Reuters）

蓋茨還透露，OpenAI與Anthropic今年均將推出新模型，並在2027年迎來兩項重大發佈，「模型本身失控」正成為迫在眉睫的現實危機。

除呼籲強化第三方審計外，蓋茨也倡議在AI顛覆社會的背景下對超級富豪加稅，並加速推動AI賦能藥物研發等醫療領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

