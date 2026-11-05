Google擬預設校園AI關閉　搜索功能一併停用　遭批技術霸權

科技巨頭谷歌（Google）宣布，將預設對全美幼稚園至高中學生帳號關閉旗下人工智能（AI）工具。此前，在各界對AI進入課堂的規範尚未達成共識之際，谷歌因激進推廣相關功能而引發廣泛批評。



調整生效後，Gemini、Classroom中的Gemini以及整合了AI的搜索功能都將設為停用狀態，須由學校管理員手動開啟。該舉措將從美國逐步推向全球。

不過，此舉也引發新的爭議。由於谷歌已將AI深度融入核心搜索，學校若選擇禁用AI，學生將徹底無法使用谷歌搜索。

圖為2026年6月5日拍攝的Gemini應用程式圖標。（Reuters）

谷歌教育業務副總裁菲力浦斯（Chris Phillips）向《紐約時報》證實，若學校禁用AI，學生訪問搜索時僅會收到該功能不可用的系統提示。

對此，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）公開譴責，批評谷歌「企圖利用壟斷地位將AI強加給公立學校」。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）（中）於緊急宣布啟動一項名為「健康與生活負擔資源團隊」（HART）的社區援助計劃。（Reuters）

谷歌目前在美國校園技術市場佔據統治地位，其Classroom全球用戶逾1億5000萬，Chromebook也是全美最普及的教學設備。

今年8月，谷歌向所有學生開放Classroom內置AI助教，引發政界高度關注，多名參議員曾致信質疑其預設開啟的合理性。紐約與洛杉磯等大學區隨後也相繼推出限制措施。

面對批評，谷歌強調新規賦予學校更多自主權，旨在回應校方對學生依賴AI走捷徑及教學把控力的關切。

洛杉磯聯合學區則表示正在評估影響，並重申技術必須作為教學輔助、切實保護隱私，而非取代教師。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

