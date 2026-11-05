美民主黨賽義德曾被特朗普指聖戰份子：以後叫我參議員就好｜有片

美國11月3日舉行中期選舉，賽義德（Abdul El-Sayed）在密歇根州參議員選舉中脫穎而出，成為史上首位穆斯林參議員。賽義德在勝選演講中回應總統特朗普（Donald Trump）之前多次稱他為「恐怖份子」和「聖戰份子」（jihadist）。賽義德調侃道：「唐納德（特朗普的名字），我知道你過去讀我的名字有困難。所以，等萬斯（JD Vance）1月給我主持就職宣誓儀式後，你直接叫我參議員就好。」



民主黨賽義德勝選後反擊特朗普過去對他的嘲諷：

據霍士新聞報道，擊敗共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）的賽義德表示，他的對手「發動了我們有生之年見過的最醜陋的競選活動之一」。

賽義德指出：「他們或許攻擊了我的名字和信仰，但我們都知道，我的名字和信仰並不是你們負擔不起汽油、食物及生活雜貨的原因。」

賽義德提到，特朗普過去一段時間對他的評論變得越來越「醜陋粗俗」，並表示「對於那些難以向孩子解釋總統為何公開嘲笑他人名字或祈禱方式的父母們，明天告訴他們，壞人輸了。」

賽義德是埃及裔美國人，本身是一名穆斯林。特朗普之前在競選活動中曾多次嘲諷賽義德的中間名是穆罕默德（Mohamed），還直指賽義德是「恐怖份子」和「聖戰份子」，他的言論被外界視為種族歧視和宗教歧視。

賽義德繼續說道：「他們想要塑造一個對我們某些人而言很渺小的美國，但我們知道，美國足夠大，可以容納我們所有人。」

賽義德還對萬斯冷嘲熱諷，兩人在過去數月多次針鋒相對，他說：「按照憲法，你（萬斯）有義務在一月份幫我宣誓就職，這是一個美妙的諷刺。」