美國中期選舉共和黨大敗英媒分析5原因　含生活成本高與伊朗戰爭

美國中期選舉民主黨橫掃參眾兩院，重奪國會控制權。雖然執政黨在中期選舉往往表現失利，但共和黨今次敗仗規模被視為選民對總統特朗普（Donald Trump）兩年白宮施政的全面否定。



對此，英國廣播公司（BBC）分析歸納出5大原因。

生活成本飆升

全美選民飽受必需品價格高企之苦。北卡羅來納州一名選民選前向BBC稱：「汽油、雜貨，什麼都在漲」，她今次由共和黨轉投民主黨。截至9月的一年通脹率達3.7%，受燃料及能源價格推動。

政府數據顯示，10月初美國柴油平均零售價逼近9月每加侖6.52美元的紀錄。選民民調顯示，79%選民稱通脹過去一年令其本人及家庭承受嚴重或中度困難，逾六成受訪者歸咎特朗普政策。

伊朗戰爭不得民心

美國與以色列2月對伊朗開戰，德黑蘭其後實質封鎖霍爾木茲海峽報復，令全球石油及液化天然氣運輸要道受阻，美國汽油價格自此高企。戰爭普遍不受美國人歡迎，對MAGA共和黨人而言更似違背特朗普「美國優先」、不再開戰的承諾。

選民民調中，約63%受訪者認為美國對伊朗動武是錯誤決定；74%稱這場衝突是他們投票選國會時的關鍵或主要因素。特朗普選後承認戰爭對敗選有影響，但向霍士新聞堅稱別無選擇，必須阻止伊朗取得核武。

民主黨訊息紀律嚴明

民主黨今次大勝，部份歸功於一批形象真誠的候選人，尤其在傳統共和黨票倉。他們緊守生活成本及醫療保障的訊息。德州前教師塔拉里科（James Talarico）及堪薩斯州牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）以信仰語言打動選民。

前兒科醫生安德魯斯（Annie Andrews）在南卡羅來納州聯邦參議員補選爆冷勝出，其聚焦醫療負擔能力引起共鳴；密歇根州前公共衛生官員埃爾-賽義德（Abdul El-Sayed）以「把金錢踢出政治、把金錢放進你口袋」為口號保住議席。

2026年10月30日，美國南卡羅來納州，民主黨人安德魯斯（Annie Andrews），在當地舉行的一次競選活動中向支持者發表演說。（Reuters）

佐治亞州民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）以生活成本及腐敗為核心訊息，在特朗普兩度勝出的州份輕鬆連任。特朗普亦向霍士稱民主黨「做得很好」。相反，德州佩克斯頓（Ken Paxton）等共和黨候選人被批評競選不力，未夠聚焦選民關切。

特朗普不受歡迎拖累選情

選民最不滿的兩大議題——物價飆升及伊朗戰爭——均直接與特朗普掛鈎。其支持率甚至在共和黨選民中亦下滑，令部份2024年支持他的州份尤其脆弱。特朗普曾籲選民想像他本人也在選票上，以催谷支持者，但在民怨升溫下將自己置於競選中心，風險甚高，似乎適得其反。選前數月民調顯示，許多美國人希望特朗普更關注物價問題，惟他周一在華盛頓最後一場競選演說中，花大量篇幅談及其具爭議的倒影池翻新工程。

西班牙裔及黑人選民再度轉向

兩年前部份西班牙裔及黑人選民轉投共和黨，助特朗普決定性勝出，今次中期選舉似乎逆轉。民主黨橫掃德州與墨西哥邊境以西班牙裔為主的全部三個眾議院選區。

《紐約時報》分析指，與2024年總統選舉相比，西班牙裔佔多數的縣對共和黨參議院候選人的支持倒退逾22個百分點，跌幅為全國主要人口群體中最大。

轉向正值民眾普遍不滿移民執法，皮尤研究中心數據顯示，多數（56%）美國人對移民及海關執法局（ICE）持負面看法。

黑人佔多數的縣亦明顯轉向民主黨參議院候選人。密西西比州參議院選戰形勢緊湊，該州黑人選民比例全國最高，約37%；若民主黨候選人科洛姆（Scott Colom）勝出，將是該州自1982年以來首位當選的民主黨參議員。