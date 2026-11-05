美媒：共和黨中期選舉大敗　究責赫格塞思打伊朗　擬下週啟動彈劾

美國共和黨在11月3日舉行的中期選舉大敗，副總統萬斯（JD Vance）及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）皆認為伊朗戰爭引發的負面影響是敗選主因。美媒翌日報道，共和黨已開始將矛頭指向與美國發動戰爭決定息息相關的防長赫格塞思（Pete Hegseth），眾議院共和黨人最快下週便會啟動對他的彈劾投票。



具反特朗普立場的共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）4日告訴美媒，他在下週眾院復會後，將發起彈劾赫格塞思的投票。多名共和黨消息人士透露，他們預計彈劾案將會獲通過。

2026年9月16日，美國華盛頓特區，共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）在國會大廈接受記者採訪。（Getty）

數名匿名共和黨人士表示，赫格塞思作為攻打伊朗的積極支持者，過度誇大美國能迅速取勝的能力，並且在幾乎沒跡象表明美國持續轟炸伊朗，能使其投降的情況下，仍繼續鼓吹升級衝突。

萬斯4日於社交媒體X發布一段非同尋常長文，將共和黨的失利歸咎於伊朗戰爭；特朗普同日稍後被問及對相關言論的看法時，也表示認同。

不過，特朗普回應記者提問時，重申自己不打算撤換赫格塞思，並形容後者的表現非常出色。

2026年9月18日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓出席紀念美軍戰俘和失蹤軍人的儀式。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士稱，特朗普本人對赫格塞思的信心尚未動搖，但他已一直在向盟友徵詢是否應該讓赫格塞思留任。

針對赫格塞思是否留任國防部長前景不明的報道，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）在聲明中表示，特朗普對他仍充滿信心。