美國消費者陷「吃不起」危機　麥當勞客流減　出招推新平價餐單

麥當勞（McDonald's）11月4日公布第3季度業績，獲評為「喜憂參半」，雖然盈利勝預期，但同時顯示美國市場倒退，同店銷售減0.2%，料因當地消費者持續受到生活成本高企問題影響。麥當勞也出招應對，計劃推出更多低價餐點，吸引客流。



美國是麥當勞業務最大市場，全美約有1.3萬間分店，但根據麥當勞公布的第3季業績，在全球同店銷售增長1.5%的情況下，美國同店銷售則減少0.2%，為6個季度以來首次倒退。按分析平台Placer.ai數據，麥當勞美國門市整體客流量較一年前下跌4.6%。

2024年10月4日，美國紐約，圖為當地一間麥當勞餐廳在室外擺放帶有麥當勞標誌的廣告牌。（Reuters）

美國整體快餐業客流同降

這並非只有麥當勞在美國遇到的問題，據餐飲業顧問公司Revenue Management Solutions統計，美國整個快餐業的第3季客流量也下滑2.6%。

麥當勞行政總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）上月表明此與美國人陷入的高生活成本危機有關，「這就是我們目前所處環境…… 生活成本方面壓力不會消失。」他同時承認公司在對低收入客群方面做得不夠，因該些顧客尋求的是性價比高的入門級選擇。

麥當勞出招：推新平價餐點

這家美國連鎖快餐店決定近期先在美國1900家分店啟動為期8星期的測試計劃，推出新的平價餐單選項，公司並測試「自由組合套餐」，以觀察哪些組合能夠有效帶動銷售，根據坎普欽斯基的計劃，2027年會把計劃推廣至全美。

麥當勞的巨無霸漢堡包（Getty）

AI助定價 估算各分店客群願付多少

路透社9月底更報道，麥當勞正愈來愈多地使用人工智能（AI）來協助制定在美國及全球部份市場的餐單定價，其中一項考量正是「估算各分店的客群願意付多少」，報道指此制度會拉大各分店間的價格差異，在同一區域內的分店也可能「同包不同價」，美國麥當勞則回應指，加盟商可自行決定價格。

在比較全球漢堡價格的「巨無霸指數」（Big Mac Index）中，美國排名第18，一個巨無霸漢堡包為6.22美元（約48.5港元），香港則排名52，一個巨無霸漢堡包為價格較低的3.25美元（約25.5港元）。

美國消費者陷「吃不起」危機

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，自伊朗爆發戰事以來，油價上升38%，民眾面對一系列的高生活成本問題，也是中期選舉期間各候選人談論的熱門議題。面對居高不下的通脹，低收入群體感受到尤其沉重的經濟壓力，他們用於汽油等開支的佔收入比例較其他群體更高。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球首席經濟學家斯威特（Ryan Sweet）也指，低收入群受食品和汽油價格上漲的影響，受到的衝擊遠超過其他群體。即使麥當勞向來獲視為較平價的餐廳，但美媒近月也出現有關「美國人對負擔能力的擔憂已波及麥當勞」、「民眾連麥當勞都吃不起」等的報道。

霍士新聞（Fox News）指出，麥當勞本季恢復應用程式（App）內的優惠活動，並將宣傳重點轉向「高性價比」，這種轉變正突顯出當前經濟環境令美國快餐業變得嚴峻。