美跨性別女上麥當勞女廁被嘲笑　怒斬50歲男13刀奪命　刀片卡頭骨

美國芝加哥（Chicago）發生殘忍謀殺案！一名32歲跨性別女子戴伊（Kelly Day），疑不滿日前在麥當勞（McDonald's）使用女廁時遭50歲男子嘲笑，於街頭巧遇對方後爆發口角。戴伊不顧伴侶勸阻，抓狂追砍對方13刀，攻擊力道猛烈至刀尖折斷並卡在死者頭骨內。戴伊多次謊報案情後於醫院落網，目前被控一級謀殺罪且不得保釋。



伴侶拉不住 跨性別女追殺狂刺13刀

據外媒報道，生理男改性別為女性的戴伊，當時正與伴侶及7歲繼子同行。面對挑釁，戴伊當場暴怒並與對方大吵，儘管伴侶極力試圖將她拉離現場，戴伊仍憤怒地向妻子表示：「不能讓這些霸凌者嘲笑我的性別還全身而退！」

隨後，戴伊不顧阻攔追過馬路再次挑起爭執。監視器畫面拍下，50歲死者倒地後，戴伊高舉利刃，對着其頭部、頸部與肩部狂刺多達13刀。

謊報911稱遇變態 警方於死者頭骨發現折斷刀尖

案發後，戴伊曾撥打911報警，謊稱自己是為了抵抗「變態」攻擊才受傷，隨後將兇刀丟棄並逃離現場。不久後，她再次撥打911更改說詞，改口稱是自己下廚時不慎切傷手指。警方隨後在醫院逮捕了前往治療手指割傷的戴伊。

戴伊在接受訊問時聲稱，死者當時對她使用了同性戀歧視用語、比出槍枝手勢，並威脅要找人毆打她。

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然而，法醫與檢方的檢驗結果揭露了殘忍真相。庫克縣（Cook County）法醫辦公室證實，死者死於多處銳器傷，且警方在案發現場尋獲缺失刀尖的兇刀後，法醫竟在死者的頭骨內挖出折斷的金屬刀尖，足見當時刺擊力道之猛烈。

被控一級謀殺罪 手段極其殘忍不准保釋

戴伊已被控犯下一級謀殺罪。鑑於其手段極度殘虐且對社會具高度危險性，法官裁定將其繼續羈押禁見、不准保釋，全案預計於10月13日再次開庭審理。

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