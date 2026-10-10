德州麥當勞爆謀殺案 17歲員工與同事起爭執被刺死 16歲疑犯被捕
撰文：劉耀洋
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美國德州警方表示，在當地一間麥當勞（McDonald's）工作的17歲青少年哈勒爾（Reginald “RJ” Harrell）10月7日在上班期間，與16歲的同事起爭執後，被對方刺死。警方當場逮捕疑犯，並對其提出謀殺指控。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）地方聯播電視台Khou報道，事件發生在德州哈里斯縣（Harris County）。當地警方7日晚上11時30分左右接報，當地一間麥當勞發生傷人案。
警方趕到現場後發現哈勒爾身中多刀，倒在洗手間內，當場宣告死亡。疑犯在警員到達時仍留在現場，事後被逮捕。
警方引述初步資訊指，死者與疑犯之間因不明原因發生爭執，衝突升級後，其中一人刺傷了另一人。警方目前正對事件進行調查。
報道引述死者家人稱，死者當天本應不用值班，但最後卻在工作期間失去生命。他的妹妹說：「我做夢也沒想到，他最後一次走出我家門去上班，竟成了我最後一次見到他、和他說話。」
死者母親則強調讓行兇者承擔責任：「他（哈勒爾）本不該這樣離開人世，他本不該被謀殺，他根本不該遭受這樣的對待。」
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