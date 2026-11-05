路透社：因中國未批進口　約60萬英偉達Nvidia晶片在港滯留

路透社11月5日引述消息稱，約60萬枚英偉達先進的人工智能晶片儲存在香港，等待運往中國內地。儘管科技公司有需求，但北京方面仍未批准大規模進口。



報道引述知情人士透露，少量晶片已透過中間商和間接途徑運輸，但沒有具體說明數量。

報道指，北京方面尚未批准大批量進口到內地。原報道進一步披露，這批大量暫存於香港倉庫的半導體，主要為英偉達H200人工智能加速晶片。雖然H200並非英偉達最新的旗艦處理器，但其高規格記憶體頻寬與成熟的 CUDA 軟體生態，在訓練大型語言模型方面，依然是內地國產替代晶片短期內難以完全比擬的關鍵硬件。

報道引述知情人士透露，近幾個月北京雖有限度放行，但阿里巴巴、騰訊、字節跳動及 DeepSeek 等內地互聯網領先巨企，各自僅獲批引進約1萬枚H200，與龐大的AI模型訓練剛需相比，不啻杯水車薪。

路透社披露，在正規官方進口配額極度緊縮的背景下，內地科技買家被迫轉向中間商與非官方間接途徑，直接推高地下黑市的硬體報價。

截至10月底，在內地非官方市場上，一台配備8張英偉達H200的伺服器報價已突破600萬元人民幣，相當於一年前售價的整整3倍；至於美國實施嚴密出口管制的英偉達新一代Blackwell架構伺服器，黑市報價更被炒至每部超過2,000萬元人民幣的離譜天價。

天價算力伺服器的背後，突顯出內地模型研發巨頭在演算法迭代競賽中，面臨「無卡可用」與「算力飢渴」的深層焦慮。