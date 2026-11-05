日本擬修改安保戰略　日媒：或容許緊急情況下引進核武器

日本政府將會在2026年年末修改三份安全保障相關文件之一的《國家安全保障戰略》，據報政府或考慮把核政策基本方針「無核三原則」的例外情況納入其中。報道指，方案較大可能為加入「緊急情況下」允許核武器運進日本的見解，暫時不修改「無核三原則」本身。



據日本共同社在11月5日的報道指，鑑於中國批評高市早苗政府的加強防衛力量方針為「新型軍國主義」，有人擔憂日本此舉會導致中方批評力度加強。日本政府則希望透過將該見解明確寫入官方文件，比單憑目前國會答辯進一步提升美國延伸核威懾的有效性。另一方面，新修改允許的判斷標準、日美的決策程序、向國會報告的程序等都需要明確化。

關於在緊急情況下允許運進核武器的情況，民主黨執政時期的外相岡田克也在2010年3月的眾議院外務委員會上辯稱：「若不允許美國核艦船臨時停靠，同時日本的安全亦無法守護的話，那麼那時的政府就應該賭上命運作出決定，並向國民說明此事。」而現任高市早苗政府亦沿襲該見解。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

首相高市早苗在今年10月的眾議院預算委員會，就修改安保三文件一事稱：「關於措辭該如何處理、美國的延伸威懾以及前外相的答辯等問題，都有探討的空間。」而防衛相小泉進次郎在11月則暗示，即使現時法案存在各種限制，也希望在現階段進行最佳修改。

同時外相茂木敏充在10月的眾議院安保委員會上，就岡田前外相的答辯指出，新修改在寫入安保三文件後會帶來甚麼變化，包括外界觀感在內，都需要充分探討。

具體如何措辭很可能最快在11月10日進行政府磋商，日本維新會對修改無核三原則態度積極，而自民黨則持慎重意見。相關人士認為，把岡田前外相答辯所指的例外情況寫入，即不觸及無核三原則本身，可能會成為折衷方案。