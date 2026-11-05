日本熊出沒｜緊急槍獵開火逾百次　關西首都圈都失守

日本環境省11月4日公布，「緊急槍獵」制度自去年9月施行以來，全國已實施101次，允許地方政府自行判斷對熊實施射擊。山形縣最多，達21次；熊害較嚴重的東北地區實施數量約佔總體一半。



共同網報道，除山形縣外，次數較多地區依次為新潟縣16次，岩手、秋田及富山縣各8次，宮城和福島縣各5次。上年度主要集中在東北和北陸地區，本年度7月在奈良縣實施後，近畿地區亦擴大使用；9月東京都八王子市、10月廣島市亦動用該制度。

熊（Rey Emsen@Unsplash）

市區開槍高達72宗破紀錄 室內防跳彈改用麻醉槍機制解析

環境省分析截至10月1日的91次事例，對象包括亞洲黑熊83次、棕熊3次及野豬5次。實施地點以「市區」為主，共72次；「農地」8次；「河流附近」6次等。市區案例中，室外59次，包含建築物院內等室內場所13次。

捕獲工具方面，64次使用步槍或霰彈槍，16次使用麻醉槍。在室內實施時，使用跳彈風險較低的麻醉槍情況較多。環境省負責人表示：「該制度已成為保障當地居民安全的手段之一。今後將繼續共享經驗並推進對地方政府的支援。」