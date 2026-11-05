柬埔寨幼兒園暗藏詐騙基地　衣櫃設秘道　警破2窩點拘26名中國人

柬埔寨柴楨省警方11月3日下午在巴域市達寶村展開突擊，搗破2個隱蔽的網絡詐騙窩點，其中有窩點以幼兒園作掩護，透過衣櫃設置秘密逃跑通道。警方一共扣查28人，當中26名為中國籍人士、2名柬埔寨籍清潔工。



綜合《柬華日報》和《柬中時報》報道，第一處窩點以旅館及餐廳包裝，作案區藏於旅館後方，以廚房儲物櫃、隔牆遮掩，並打通多間浴室牆壁製造密道，後院備有爬梯方便逃離。現場拘捕13名中國籍男子，起獲大批電腦、手機、護照及網絡設備。

另一窩點則以「快樂幼兒園」作掩護，建築前半部是幼兒園、中間為酒店客房，後方區域被磚牆隔開，並透過衣櫃設秘密出入口，院邊放置茶桌，供人踩踏翻牆逃走。警方在該處拘捕 13 名中國籍嫌疑人及2名柬埔寨籍清潔工人，檢獲電腦、手機、護照、網絡設備及一輛黑色路虎攬勝。

報道指，警方通過查驗電子設備，已發現網絡犯罪相關線索。目前，全部涉案人員及證物已移交柴楨省警局科技犯罪調查部，作進一步調查。

柬埔寨柴楨省政府在社交網站公布行動照片：