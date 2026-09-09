泰國曝柬埔寨電騙園區畫面　指疑涉器官買賣　柬反駁兼批侵犯領土

泰國與柬埔寨就邊境小鎮奧斯馬（O'Smach）附近的電騙園區問題出現爭拗，泰方指控園區涉嫌非法摘取人體器官，柬方隨即全盤否認，反指泰方捏造事實、借機侵犯其領土主權。



泰國柬埔寨邊境局勢聯合資訊中心（JIC）主任、泰國皇家空軍（RTAF）高級將領Prapas Sornchaidee週一（7日）率領東盟觀察團成員和多國媒體，到柬埔寨奧斯馬電騙園區一帶視察。

園區手術室引器官摘取嫌疑

據泰國媒體報道，在奧斯馬一處佔地80公頃、含157棟建築的詐騙園區內，發現配套手術室，當局質疑是用於器官摘取；發現仿製審訊室，多個國家的「警員制服」，推測用於營造出與真實警局相似氛圍；此外，還發現地下牢獄、詐騙培訓設施等。

報道指，泰方推測園區虐待內未完成詐騙業績的人員、並在他們瀕死時取器官轉售牟利。不過，相關說法仍待法醫證據佐證。

柬埔寨駁斥泰方指控毫無依據

針對相關指控，柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉（Neth Pheaktra）嚴厲駁斥，稱泰方說法毫無依據、刻意編造虛假信息誤導國際社會，並直指泰方捏造輿論轉移視線，掩蓋侵犯邊境行為。同時，柬方強調反詐需依託法律與國際合作，而非武力挑釁。

泰方否認以電騙為由侵佔柬埔寨領土

據泰媒消息，泰軍同時控制六處柬軍事基地，官員稱該區域長期被柬方用作襲泰據點，並藏有大量武器彈藥。Prapas Sornchaidee否認泰方借反詐侵佔領土，強調是出於國防需求部署兵力，並且指責柬軍多次試圖闖入該地區試圖襲擊泰軍。

目前，泰柬在邊境問題仍存分歧，雙方均呼籲通過雙邊會談化解矛盾，避免衝突升級。