受伊朗戰爭與高油價夾擊　阿聯酋航空上半年利潤暴跌66%

中東地區最大航空公司阿聯酋航空集團說，受地區戰爭引發動盪和燃油價格高企影響，航司上半年利潤暴跌66%。



法媒（AFP）報道，阿聯酋航空集團（Emirates Group）周四（11月5日）宣布這一消息。

公司同時強調，雖然過去幾個月困難重重，但公司淨利潤仍達到10億美元（約78.4億港元），不過這個數字低於去年的29億美元（約227億港元）。

美國和以色列2月底對伊朗發動軍事打擊後，伊朗對波斯灣阿拉伯鄰國相關目標實施報復空襲。

阿聯酋杜拜機場多次遭襲，不僅嚴重干擾航班運營，也令前往杜拜的遊客望而卻步。

2026年3月16日，美以對伊朗戰爭衝突期間，受無人機攻擊，杜拜國際機場附近可見濃煙升起。（Reuters）

在4月至9月期間，阿聯酋航空客運量為2180萬人次，較上財年同期減少22%。

相比之下，該航司的業務表現出較強的韌性，雖然貨運量略有下降，但營收增長52%。

阿聯酋航空說，這場戰爭引發前所未有的地區挑戰，也帶來高昂的燃油價格；儘管全球航空燃油價格較去年同期翻了一番，阿聯酋航空的營收和現金水平依然保持健康狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

