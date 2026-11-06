梅拉尼婭白宮會見俄烏談判代表　表彰其協助促成奧列什基六日停火

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）11月5日（周四）與俄烏代表一同出席白宮的一項活動，以表彰她此前協助促成的奧列什基市六天停火協議。梅拉尼婭亦會見兩國談判代表，並呼籲雙方達成全面和平協議。



路透社報道，梅拉尼婭在活動上表示，「我們選擇了人道主義而非戰爭。我們必須運用我們在奧列什基展現出的勇氣，透過對無辜民眾苦難的共同關切，找到共同點。」

2026年11月5日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮與俄羅斯和烏克蘭代表會晤後發表演說。（Reuters）

據兩位知情人士透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）有出席這場活動，並與美國官員會面。烏克蘭議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）和該國人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）也出席了該場活動。

梅拉尼婭此前在X平台發文表示，俄烏間的停火於莫斯科時間2026年10月27日凌晨4點生效。她稱，「為保障平民安全並便利關鍵人道援助物資的運送，停火生效時間提前了兩天。停火範圍已擴大至赫爾松州奧列什基以外，以確保人道援助車隊的安全通行。」