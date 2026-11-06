黃仁勳捲中國女間諜風波　美眾院共和黨人傳召出席閉門簡報會

美國國會眾議院三名重量級共和黨領袖正式致函人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳，要求他在本月中旬前往國會出席閉門簡報會，就媒體報道他與一名涉嫌為中國政府搜集情報的新加坡科技公司前高管存在密切往來一事，向國會作出說明。



據路透社與彭博社報道，眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）周三（11月4日）聯名向黃仁勳發出信函，要求他在11月18日出席閉門簡報會，詳細交代英偉達防範外國對手間諜活動的內部安全機制。

三名議員在聯名信中說：「近期的媒體報道引發了關於中國獲取美國敏感技術與信息的重大國家安全擔憂。國會必須查明美國國家安全在多大程度上受到了威脅。」

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普為英偉達行政總裁黃仁勳頒發國家科學獎。（Reuters）

面對美國國會的施壓，英偉達發言人回應時強調，黃仁勳每年都會與「成千上萬名客戶高管」交流，亞洲雲端客戶獲得的只是常規商業信息，絕不涉及敏感的商業機密或任何與美國國家安全相關的核心技術。

發言人說：「我們經常收到美國政府關於受關注實體與相關人員的最新通報，並始終嚴格依法行事。我們相信，如果美國政府認為任何人對美國產業構成威脅，必定會通知我們。」

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

這宗風波源於《紐約時報》近期的調查報道。報道指美國當局正密切調查總部設在新加坡的超速國際（Megaspeed）前高管黃樂。美國監管機構懷疑Megaspeed協助北京獲取遭到出口禁令管制的英偉達高端人工智能鏡片，並指黃樂長期受到美國政府監視，涉嫌向中國政府輸送敏感信息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

