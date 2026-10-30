黃仁勳據報遭中國女間諜滲透　中方批抹黑　Nvidia：正常客戶會面

美媒10月29日報道，美國情報機構在監視過程中發現，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳與一名被視為是中國間諜、於新加坡一間雲端服務公司任職高層的女子黃樂（音譯，又名Le Huang和Alice Huang）有密切關係，認定黃仁勳已成為中國間諜的目標。對此，中國駐華盛頓大使館表示，這是美國展開的抹黑和誹謗行動。英偉達及黃仁勳其後皆作出澄清，強調這只正常客戶會面。



《紐約時報》引述消息人士報道，黃樂是新加坡公司Megaspeed的高層，她此前曾被懷疑向中國走私英偉達晶片，而促使美國對她進行監視。

美方官員認定她為中國效力，懷疑她協助中方從英偉達，以及能夠接觸美國總統特朗普（Doandl Trump）的黃仁勳身上獲取訊息。報道指，特朗普約一年前已聽取簡報，但沒有採取行動。

對此，英偉達表示，Megaspeed公司與任何地區客戶並無區別，且公司此前已對該企業向中國走私晶片的指控進行調查，並得出否定結論，強調黃仁勳與黃樂的互動既不反常，也非意料之外，會見客戶是英偉達行政總裁的正常工作內容。

黃仁勳周四接受彭博社採訪時則表示，英偉達已經核實並確保Megaspeed沒有非法向中國出口人工智能相關處理器，他與Megaspeed公司高層的關係完全正當。

中國駐華盛頓大使館發言人劉暢被問及相關事宜時，反駁指這是美國對中國展開一場毫無根據的抹黑和誹謗的行動。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

據《紐約時報》的報道指，黃樂在網上的資料極少。她是一名中國女商人和投資者，最終成為Megaspeed高層。她曾自稱是Megaspeed的行政總裁，並在該公司成立的前八個月，被登記為常務董事，但隨後的變更文件中刪除了這一職務。

美國政府自2024年底以來一直在調查Megaspeed，當時一名商務部官員前往其位於馬來西亞的數據中心察覺到異樣，發現場內英偉達設備仍在包裝箱內，懷疑它們即將被非法轉運。

新加坡當局已對Megaspeed展開獨立調查，該國執法部門2025年曾傳喚黃樂進行問話，但隨後將其釋放。《紐約時報》引述美方官員指，美國商務部對Megaspeed的調查案已於今年正式移交給司法部。