黃仁勳捲中國女諜案　特朗普首度回應：將仔細調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月31日表示支持英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳，此前有報道稱美情報機構在監視過程發現其與一名被視為中國間諜的女子關係密切。



新加坡亞洲新聞台（CNA）周日（11月1日）報道稱，特朗普在佛羅里達州接受記者採訪時表示：「我不知道具體發生了甚麼事，但我希望他沒事。他（黃仁勳）是一位傑出、才華橫溢的人，我們想要保護我們傑出的人才，」並將仔細調查相關事件。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

《紐約時報》早前報道，黃仁勳被曝與一名被視為是中國間諜、於新加坡一間雲端服務公司任職高層的女子黃樂（音譯，又名Le Huang和Alice Huang）有密切關係，認定黃仁勳已成為中國間諜的目標。美官員認定她為中國效力，協助中方獲取黃仁勳身上的信息。

對此中國駐華盛頓大使館發言人劉暢被問及相關事宜時，反駁指這是美國對中國展開一場毫無根據的抹黑和誹謗的行動。