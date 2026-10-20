黃仁勳痛心英德兩國科技發展落後：歐洲人做事時或考慮過多｜有片

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳10月19日於德國柏林出席活動及「投資德國峰會」時表示，看到德國這樣一個曾經技術先進的國家，如今在技術領域遠遠落後令他感到痛心。上周，黃仁勳亦曾點評英國在相關發展的問題。



黃仁勳周一與德國總理默茨（Friedrich Merz）在歷史悠久的柏林發電站Kraftwerk進行對話，重點探討德國在工業領域整合AI的戰略。默茨與多個聯邦部門共同簽署意向聲明，確立與英偉達的合作夥伴關係，旨在將德國傳統的製造業專長與先進的AI技術相結合。默茨稱，德國政府不僅要讓德國成為歐盟地區的AI領導者，更要躋身全球領先行列。

會上，黃仁勳表示，歐洲人做事時可能過於糾結、考慮過多。他同時指出，德國擁有大量優秀人才，並直言：「行動起來，開始做吧。」

黃仁勳在會上還宣布，英偉達計劃投資4家德國初創公司，這是英偉達在歐洲投入近100億美元、旨在支持當地企業、大學及研究機構的計劃一部分。此外，西門子（Siemens）宣布與英偉達展開合作，共同推動AI驅動的自主製造技術，並展示能夠顯著優化生產流程的解決方案。

上周六，黃仁勳在一場倫敦活動上也曾點評英國的科技發展。他表示，英國「處於驚人有利的位置」，並具備許多擁有成功科技公司的該有要素，「但英國創業家之所以難以成功，是因為就算這裡有100萬種成功的方式，他們也會找到一個理由不去做它。我認為他們太過度思考了」。