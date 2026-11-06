美媒：中國月之暗面擬繞過美國限制　租用英偉達歐洲先進晶片算力

中國人工智能（AI）初創企業月之暗面據報尋求通過歐洲的數據中心，租用美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）先進AI晶片提供的運算能力，以繞過美國對華晶片出口管制的限制。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四（11月5日）引述四名知情人士報道，月之暗面今年曾與多家在歐洲運營數據中心的新興雲服務供應商洽談，尋求租用英偉達圖形處理器（GPU）提供的運算能力。

其中三名消息人士透露，月之暗面主要尋求租用英偉達最新的Blackwell系列晶片。一名消息人士稱，雙方曾討論租用部署在歐洲、規模達8000枚或以上Blackwell晶片的運算集群。

月之暗面（Moonshot AI）創辦人楊植麟，於北京舉行的 2026 中關村論壇會議上發表演講。（Reuters）

消息人士形容，這家中國AI實驗室在爭取更多算力資源方面表現得「非常積極」。

另有消息人士指出，月之暗面主要希望利用這些晶片進行AI模型推理，即向終端用戶提供模型服務，但也有意獲取用於訓練模型的運算資源。

美國目前禁止向中國出口英偉達最先進的AI晶片，但現行法律尚未賦予監管機構廣泛權限，限制中國企業通過境外雲端服務遠程使用這些晶片，為中國AI企業獲取先進運算資源留下空間。

2026年1月28日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌，背後是中國國旗。（Getty）

白宮今年7月曾指稱，月之暗面通過泰國的數據中心遠程使用英偉達Blackwell晶片。消息人士透露，月之暗面在白宮提出上述指控後，也曾就租用歐洲數據中心的算力展開洽談。

據報，由於擔憂美國未來進一步收緊遠程使用限制，部分雲服務供應商和融資機構希望通過收取更高的預付款來降低風險。一名消息人士稱，曾有提議要求月之暗面支付比非中國客戶高出30%至50%的預付款。

月之暗面成立於2023年，是中國主要AI大模型開發商之一，旗下擁有Kimi系列模型。隨着模型性能提升及用戶需求增長，公司正積極擴充運算資源。

本文獲《聯合早報》授權轉載

