加拿大加速處理港人「救生艇計劃」申請　或2027年內解決積壓個案

加拿大11月5日公布2027至2029年新的移民水平計劃（Immigration Levels Plan），其中涉及一項為期一年的限時措施。加方將於2027年額外提供10萬個永久居留名額，用來處理特定人道主義群組的移民申請，包括處理香港居民專屬永久居住通道、俗稱「救生艇計劃」的所有積壓申請個案。



據加拿大移民、難民及公民部（IRCC）5日發表的聲明，該限時措施共提供最多20萬個額外名額，其中10萬名額撥給人道主義群組，另一半名額則撥給勞工組別。

加拿大2026年11月5日公布新措施，將於2027年額外提供10萬個永久居留名額，用來處理特定人道主義群組的移民申請，包括處理香港居民專屬永久居住通道、俗稱「救生艇計劃」的所有積壓申請個案。（加拿大政府網站截圖）

人道主義群組的名額除了用作處理所有「救生艇計劃」積壓個案外，還用於處理烏克蘭團聚家庭申請的積壓個案以及加拿大公民和永久居民配偶、同居伴侶和子女的相關申請。

加拿大自8月31日起，已停止接受「救生艇計劃」新申請個案。加方強調這次新措施不是重新開放申請，僅用作加快處理餘下個案，而申請者也毋須再採取任何額外步驟。

加拿大國旗：2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

該限時措施撥給勞工組別的名額，則專門處理已身在加拿大工作、並為社區作出貢獻人士的申請。

另外，加拿大政府提出的2027至2029年全新移民水平計劃，設定未來三年每年將維持約38萬名永久居民配額，而臨時居民新抵埗目標定於每年37萬人。