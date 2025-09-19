加媒：多名港人經加拿大救生艇計劃申請簽證被拒　或涉學歷造假

加拿大廣播公司（CBC）9月17日稱，他們發現加拿大為香港人而設的救生艇計劃遭到濫用。至少7宗法院裁決顯示，移民官員質疑申請人以匆忙頒發的文憑和碩士學位提出申請，且實際學術認知存疑，最終以失實陳述為由拒絕向申請人批發簽證。



報道引述聯邦法院的案件，一名譯音姓林的女子宣稱自己2022年在英國安格里亞魯金大學（Anglia Ruskin University）獲頒工商管理碩士學位，但移民官員發現她於同一日提交論文與畢業，質疑她「請槍」找人代寫論文。

該女子堅稱論文是由自己執筆，但移民官坦言：「我不期望你會答對所有問題，但問題是你（在所屬專業問題）的答案幾乎全錯。」

由於多宗相關申請均與英國奇切斯特大學（University of Chichester）和安格利亞魯斯金大學相關，兩校其後均向CBC發聲明強調，畢業生必須達到經外部考官審核的高學術標準。

代表加拿大各地數千名港人的組織發言人則表示，上述案件應該放在更大的背景下理解，不應掩蓋「絕大多數申請人持合法學歷、希望完全融入加拿大社會」的事實。