美國中期選舉｜特朗普「OUT」投影相瘋傳　網民敲碗「彈劾」字眼

美國中期選舉，民主黨橫掃參、眾兩院。選舉日當天，內華達州拉斯維加斯特朗普大廈（Trump Tower）外牆出現巨型投影，在特朗普招牌旁投射「OUT」字樣，相關影片及照片在社交媒體瘋傳。



投影由法國藝術家勒梅爾西耶（Joanie Lemercier）創作，他在選舉期間於社交媒體發布作品照片，稱今次選舉將對國際政治產生「深遠影響」。勒梅爾西耶解釋，團隊租用大廈對面一個房間，「我們用強力投影機從200米外投射這個訊息」。

《印度時報》指，勒梅爾西耶公開作品後，網上及現場均迅速引起關注，多名居民駐足拍照。

有網民稱：「我看到這個，很喜歡！很多人都在拍照。」

另有人留言：「哇，多有創意，這幾乎就是藝術。」

亦有人在Instagram建議下次加上「特朗普被彈劾」或「特朗普流亡」。

今次並非勒梅爾西耶首次以投影表達政治訊息。

七年前，他曾將一個X符號投影到倫敦白金漢宮，稱該符號代表滅絕，突顯應對氣候變化的迫切性。

報道指，民主黨在11月3日選舉中奪得參眾兩院控制權，並在傳統上大幅傾向共和黨的保守州份贏得議席。

今次光影抗議能迅速在全美掀起廣泛迴響，關鍵在於美國中期選舉所引發的政壇大地震。這場投影在金色豪華酒店外牆上的「TRUMP OUT」光影，無疑成為全美反對陣營宣洩選戰勝利情緒的標誌性符號。