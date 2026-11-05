美國中期選舉｜特朗普「OUT」投影相瘋傳 網民敲碗「彈劾」字眼
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國中期選舉，民主黨橫掃參、眾兩院。選舉日當天，內華達州拉斯維加斯特朗普大廈（Trump Tower）外牆出現巨型投影，在特朗普招牌旁投射「OUT」字樣，相關影片及照片在社交媒體瘋傳。
投影由法國藝術家勒梅爾西耶（Joanie Lemercier）創作，他在選舉期間於社交媒體發布作品照片，稱今次選舉將對國際政治產生「深遠影響」。勒梅爾西耶解釋，團隊租用大廈對面一個房間，「我們用強力投影機從200米外投射這個訊息」。
《印度時報》指，勒梅爾西耶公開作品後，網上及現場均迅速引起關注，多名居民駐足拍照。
有網民稱：「我看到這個，很喜歡！很多人都在拍照。」
另有人留言：「哇，多有創意，這幾乎就是藝術。」
亦有人在Instagram建議下次加上「特朗普被彈劾」或「特朗普流亡」。
今次並非勒梅爾西耶首次以投影表達政治訊息。
七年前，他曾將一個X符號投影到倫敦白金漢宮，稱該符號代表滅絕，突顯應對氣候變化的迫切性。
報道指，民主黨在11月3日選舉中奪得參眾兩院控制權，並在傳統上大幅傾向共和黨的保守州份贏得議席。
今次光影抗議能迅速在全美掀起廣泛迴響，關鍵在於美國中期選舉所引發的政壇大地震。這場投影在金色豪華酒店外牆上的「TRUMP OUT」光影，無疑成為全美反對陣營宣洩選戰勝利情緒的標誌性符號。
美國中期選舉甜蜜復仇 被防長解僱海軍司令代表民主黨當選眾議員美國中期選舉共和黨慘敗 英國報紙封面揶揄特朗普「跛腳唐老鴨」美國中期選舉｜從大勝到大敗只用兩年 特朗普和選民誰背叛了誰？美國中期選舉｜民主黨橫掃德州 馬斯克刪帖文皆因太失望？