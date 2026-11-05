美國中期選舉甜蜜復仇　被防長解僱海軍司令代表民主黨當選眾議員

美國11月3日舉行中期選舉，執政共和黨大敗，失落參眾兩院的控制權。拉科爾（Nancy Lacore）曾擔任美國海軍預備役司令，後來被國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）解僱。拉科爾在這次選舉中代表民主黨，在傳統上支持共和黨的南卡羅萊納州第一國會選區勝選，將出任眾議員。



綜合美媒報道，南卡羅萊納州第一國會選區民主黨候選人、退役海軍中將拉科爾在3日（周二）晚上宣布勝選，因為她已收到共和黨候選人霍尼卡特（Jenny Costa Honeycutt）的競選團隊的聯繫承認敗選。

在競選過程中，拉科爾批評赫格塞思對國防部的管理，並將他描繪成日益不得人心的伊朗戰爭的公眾代言人，這引起了該選區選民的共鳴。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年大選時，以13個百分點的優勢贏下該選區。

拉科爾曾在海軍服役超過三十年，最初是直升機機師，之後一路晉升，最後成為海軍預備役司令，統領超過六萬名水兵。

拉科爾曾兩次執行海外部署任務，並利用其在國防領域的經驗，與那些對赫格塞思管理國防部手段感到憂慮的選民建立了聯繫。

拉科爾將接替共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）的議席，梅斯已在4日（周三）上午向拉科爾表示祝賀。

共和黨經歷這次敗選，有報道指已開始將矛頭指向與美國發動伊朗戰爭決定息息相關的赫格塞思，眾議院共和黨人最快下週便會啟動對他的彈劾投票。