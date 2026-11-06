日網紅涉直播褻瀆怨靈石碑「將門塚」　惹官非稱「應觀眾要求」

日本一名網紅8月中在東京「將門塚」直播時作出不雅行為惹議後，東京警視廳以涉嫌禮拜場所不敬罪及公然猥褻罪將事主「書類送檢」，即是將案件移交檢察部門。



時事通信社及TBS電視台等傳媒11月6日引述調查人員報道，涉案人士為30多歲、來自群馬縣男子。他涉嫌在今年8月19日晚上10時左右到設於東京千代田區大手町的「將門塚」進行直播時作出不雅動作，包括當眾「露械」，以及爬上石碑發出怪聲等。

事發後，負責管理將門塚的組織向警視廳丸之內警署報案，疑犯同月21日自首。警方根據現場閉路電視片段，確認疑犯獨自直播時，一度露出下半身。他供稱，當時是按照觀眾要求才這樣做。

日本KICK平台上名叫「愛之助」的網紅爬上東京「將門塚」石碑並緊緊抱住，隨後還發出怪叫，甚至當場露械。（X@iroma29）

警方將疑犯函送檢察部門，並建請檢察官依法予以起訴求處嚴懲。根據日本《刑法》第188條第1項，假如禮拜場所不敬罪成，將面臨最多6個月監禁，或是罰款最高10萬日圓。而《刑法》第174條指，觸犯公然猥褻罪最高可被判處六個月以下有期徒刑、30萬日圓以下罰金，或處以拘留、罰款。

《產經新聞》早前報道，涉案男子為在KICK平台上名叫「愛之助」的網紅，事發後其所屬的直播團體火速割席將他除名，直播平台亦停權封鎖其帳號。

而這座「將門塚」所鎮壓的平將門，正是名震日本的「三大怨靈傳說」之一，而且將門塚長年流傳各種動土者皆招致不測的靈異傳說，事件曝光後不少網民直言他簡直是「拿性命開玩笑」，甚至形容他若遭遇平將門的「報應」亦絕不令人意外。

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在日本傳統文化中，人們相信含冤身亡者的恐怖怨念會化身為「怨靈」，但只要透過虔誠祭祀鎮魂，強大的怨念就能反轉成極具保護力的神明，而「平將門」就與菅原道真及崇德天皇並列為「日本三大怨靈」。

「平將門」— 摩天大樓也要避讓的「關東大魔王」

將門塚所祭祀的主角平將門，為平安時代的關東豪族。他因反抗國司暴政而自立為「新皇」，可惜僅兩個月就在平將門之亂中被朝廷軍隊以流矢射穿腦門，慘遭討伐身亡。

平將門是將門塚的主人。（live japan perfect guide）

相傳平將門的首級當年被送往京都示眾數月竟不腐爛，甚至半夜咆哮咬牙，最後更騰空飛回關東降落於大手町。關東大震災後政府企圖拆塚重建大藏省廳舍，兩年內包含大藏大臣在內14名官員接連離奇暴斃；二戰後美軍企圖平整土地改建停車場，重型機械當場翻覆導致駕駛員暴斃身亡，迫使現代大手町摩天大樓至今都要乖乖圍繞古塚興建。

「平將門」後來被供奉於神田明神，連德川家康關原之戰前都前來祈求勝運；而當年初為鎮壓將門而開山的成田山新勝寺，則與神田明神形成不可同時參拜的民俗禁忌。