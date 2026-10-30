美網紅日本餐廳直播洩QR碼！觀眾隔空狂點餐　帳單暴增160萬日圓

美國知名實況主Lacy最近前往日本旅遊，28日在當地一家餐廳用餐時同步開直播，沒想到一個小疏忽竟引發混亂！他不慎讓桌上的點餐QR Code出現在鏡頭前，疑似遭觀看直播的網友利用，遠端替他狂點餐點，導致帳單金額暴增至160萬日圓（約8萬港元），Lacy事後氣憤表示，觀眾只覺得好玩，卻讓店家與他承受困擾。



觀眾遠端掃QR Code狂點餐 帳單暴增160萬日圓

根據印度媒體NDTV 的報道，美國Twitch實況主Lacy（本名Nicholas Fosco）昨日在日本旅遊期間前往一家餐廳用餐，並透過直播平台與觀眾分享行程。用餐過程中，他不慎將餐桌上的點餐QR Code拍進直播畫面，由於這組QR Code可以連結至餐廳的線上點餐系統，部分觀眾疑似掃描畫面中的條碼，直接替他的桌號送出大量餐點與飲料訂單。

美國知名實況主Lacy不慎讓桌上的點餐QR Code出現在鏡頭前，疑似遭觀看直播的網友利用，遠端替他狂點餐。（Twitch@Lac）

因語言不通，Lacy無法阻止訂單持續增加：

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直到直播進行約5小時19分鐘時，店員突然走到Lacy面前，詢問他是否確認點了這些餐點，Lacy一頭霧水，隨後才發現帳單金額已經突破50萬日圓（約2.5萬港元）。

店員起初拿來一張50萬日圓的帳單，他原以為事情已經告一段落，沒想到接着又出現另外兩張收據，累計訂單金額竟高達160萬日圓（約8萬港元）。他表示，觀眾為了惡作劇，利用點餐系統下了大量訂單，讓他相當憤怒，並且因為餐廳業者不懂英文，雙方溝通出現困難，導致他難以及時阻止訂單持續增加。

觀眾為了惡作劇，利用點餐系統下了大量訂單，讓Lacy相當憤怒。（Twitch@Lacy）

Lacy事後聲稱，自己已向店家表達歉意並提出願意負擔費用，他還請店員將多出來的食物分送給餐廳內其他家庭，避免餐點遭到浪費。Lacy不滿地向直播觀眾抱怨：「你們覺得這樣很好笑。」，認為這種行為不僅讓自己陷入困境，也對餐廳造成不必要的麻煩。

這一事件也凸顯直播時的資訊安全風險，部分餐廳使用與桌號綁定的QR Code點餐系統，一旦條碼意外曝光，其他人就可能透過同一連結送出訂單，對經常在公共場所直播的實況主而言，即使只是短暫拍到桌上的點餐碼，也可能讓現場店家受到影響。

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