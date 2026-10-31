23歲買林寶堅尼爆紅　馬來西亞網紅蔡澤俊驚傳車禍身亡　終年24歲

馬來西亞網紅蔡澤俊（Zejun）23歲時曾聲稱買下林寶堅尼（Lamborghini）跑車爆紅，沒想到如今卻傳出死訊。他10月29日下午駕駛跑車行經新山濱海大道時，疑似車輛失控發生嚴重車禍，傷重不治，終年24歲。對此，家屬30日悲痛證實。



大馬網紅蔡澤俊車禍身亡 家屬悲痛證實

據馬來西亞媒體《東方日報》、《中國報》報道，這宗死亡車禍發生於29日下午約2時，地點位於新山濱海大道，當時蔡澤俊駕駛跑車，行經從馬來西亞樂高主題樂園前往新山市區方向的路段。依斯干達公主城警區主任拉丁表示，警方於當天下午約2時45分接獲涉及跑車的死亡車禍通報。

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媒體報導道事發時正下着雨，蔡澤俊駕駛的車輛突然失控，撞上左側防護欄，造成車頭及左側車身嚴重毀損，撞擊力道相當猛烈。警方目前已援引《1987年陸路交通法》第41（1）條文，即「危險或魯莽駕駛造成死亡」展開調查。

由於事故跑車上印有蔡澤俊標誌性的「1%」字樣，消息曝光後，網友紛紛猜測死者身分。直到家屬透過Instagram發布聲明，才正式證實蔡澤俊已於29日因車禍離世。

家屬在聲明中表示，蔡澤俊不僅是一名兒子，也是一位朋友，更是一個對生活充滿熱情的年輕人，目前家人正經歷人生中最艱難的時刻。家屬也懇請外界在社群平台留言時保持尊重與體諒，給予家人安靜的空間，讓大家以平靜的方式送他最後一程。家屬將連續兩日在振林山殯儀館舉辦誦經儀式，並預計於11月1日出殯火化。

蔡澤俊23歲買下林寶堅尼爆紅 高調生活惹議

報導指出，蔡澤俊過去聲稱花費100萬令吉（約180萬港元）購入林寶堅尼跑車受到關注，也是「1% Traders Club」（1%交易社群）創辦人，主要透過Instagram分享外匯交易、投資課程及跟單等金融相關內容，吸引不少年輕族群追蹤。

不過，他高調展示林寶堅尼及保時捷（Porsche）等名車的生活方式也引發爭議，有博主質疑，他的名車並非個人持有，而是透過高價租賃取得。

如今傳出意外身亡消息，讓不少網友感到震驚。

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