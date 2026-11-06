美國中期選舉｜防長赫格塞思成眾矢之的　拍片反擊：這招對我沒用

美國中期選舉結果出爐，共和黨大敗，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）成眾矢之的，被指要為共和黨慘敗負責，美媒更傳出眾議院共和黨人最快下周啟動對他彈劾投票的消息。赫格塞思11月5日拍片反擊，指「這招對我沒用」。



美國中期選舉結果出爐後，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）四面楚歌，被指要為共和黨的慘敗負責，他11月5日拍片反擊，指「這招對我沒用」（Pete Hegseth via X/Handout via REUTERS）

在共和黨失去大量國會議席後，美媒報道共和黨內開始把矛頭指向與美國攻打伊朗決定息息相關的赫格塞思，眾議院共和黨人最快下周便會啟動對他的彈劾投票，他們認為赫格塞思作為攻打伊朗的積極支持者，過度誇大美國能迅速取勝的能力，並鼓吹升級衝突。

民主黨據報也把赫格塞思視為彈劾目標，在中期選舉結果陸續公布後，民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在社交網站發帖寫道「為何赫格塞思還在這裏？」

赫格塞思5日發布一段逾4分鐘的講話影片，他為美軍攻打伊朗的決定辯護，說道「無論人們對這場戰爭有何看法，我認為這是一場勇敢而具有歷史意義的行動，它將確保伊朗永遠無法獲得核武」。

他又指「你看，他們攻擊我，打擊我們，因為我們有效率。但這招不會有用。我們絕不退縮。」

他形容彈劾是一場「騙局」，指總統特朗普也曾遭彈劾兩次，一切都是出於政治目的，他說道「正如他們曾兩次試圖用這招（彈劾）對特朗普總統，對總統不奏效，這招對我也沒有用，你們可以放心。」