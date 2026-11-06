加州州長卸任前特赦548名死囚　批評死刑不符合道義

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）11月5日將該州全部548名死囚的死刑判決予以減刑，全部改判為監禁。



他在一封信中寫道：「我們現在可以讓這些罪犯在無人關注的情況下終老獄中，同時我們也將永遠銘記、悼念受害者。」

1978年選民恢復死刑制度以來，加州僅有13名囚犯被處決。但加州自2006年起便沒有處決過囚犯，因此這次赦免死囚的決定很大程度上只有象徵意義。不過專家稱，此舉每年可節省數百萬美元的訴訟開支。

紐瑟姆僅剩最後數月州長任期，外界一直討論他有可能參選2028年總統。同為民主黨人的貝塞拉（Xavier Becerra）預計將接任州長。

2026年11月1日，加州民主黨州長候選人貝塞拉（Xavier Becerra）在加州洛杉磯的荷里活帕拉迪姆（Hollywood Palladium）舉行的集會上向選民發表演說。（Getty）

紐瑟姆在信中解釋，他正在行使憲法賦予的赦免權，將這些判決減為無假釋終身監禁。

「在公職崗位上近30年，我逐漸明白，政府能夠公正實現的事情是有限的。」紐瑟姆說，「我做出這一決定，是因為我堅信，由國家執行的殺戮不符合加州的價值觀，會動搖我們法律體系的根基，也會折損我們每一個人。」

加州歷來是美國死囚數量最多的州。紐瑟姆此前已於2019年下令暫停該州執行死刑。

2026年9月4日，美國南卡羅來納州艾肯市，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在民主黨中期選舉競選時，與選民和當地領導人舉行會議並發表演說。（Reuters）

紐瑟姆稱這是一個艱難但「合乎正義的行動」。他表示，儘管很多加州民眾認為犯下殘暴罪行的人應當被處死，但他得出結論：「國家在道義上不能處決他們。」

他說，無論從哪個標準來看，加州這套死刑執行體系「都是失敗的」，它過去沒有、今後也無法得到公平適用，已經造成無辜者蒙冤定罪。

紐瑟姆稱，無假釋終身監禁，是他依法能夠判處、州政府也能夠合乎倫理地執行的最嚴厲刑罰。

他承認，這次赦免行動會激怒、傷害部分加州民眾，這件事「將永遠沉重地壓在我的心上」。

「作為州長，我獨自承擔這一決定及其帶來的所有影響，正如每一次處決的責任都由我獨自承擔。」他寫道。

「正因如此，我必須遵從自己的良知，依據憲法授權，為加州的福祉採取這項行動。」

加州死刑主要採用注射行刑。過去，男性死囚關押在三藩市以北的聖昆廷州立監獄，女性死囚關押在中央谷地的加州女子懲教中心。

美國各州擁有獨立的刑事起訴與處決許可權，相關權力大多掌握在州長手中。

美國德州的監獄為死囚注射毒藥的房間。（Getty Images）

哥倫比亞大學法學與公民自由學教授哈考特（Bernard E. Harcourt）表示，即便死刑在美國整體仍有不少支持者，潛在總統候選人在大選前夕表態支持廢除死刑，也並非先例。

加州媒體CalMatters報道，加州最高法院7名法官中，至少4人需要簽字批准這批減刑裁定。

洛杉磯縣最高檢察官霍克曼（Nathan Hochman）表示，紐瑟姆雖然擁有減刑權，但只有州議會或者選民才能廢除死刑。

「加州選民曾兩次通過公投提案被問及是否廢除死刑，兩次他們都選擇保留死刑，用於懲處最嚴重的罪行。」霍克曼在聲明中稱。

在美國，聯邦政府和各州當局都可以下令執行死刑。聯邦層面，長期支持死刑的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾稱，死刑是「震懾、懲處那些對美國公民犯下滔天罪行、實施致命暴力的人必不可少的工具」。

2020年他第一任期內，終結了聯邦死刑近二十年的暫停狀態，在六個月內下令執行13次聯邦處決。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮展示一份關於在華盛頓特區恢復死刑判決的備忘錄。（Reuters）

拜登（Joe Biden）任內，聯邦死刑暫停執行。但在2025年特朗普第二任期首日，他簽署行政令恢復聯邦死刑。

非營利機構死刑信息中心的資料顯示，目前美國27個州保留死刑，23個州及華盛頓哥倫比亞特區已經廢除死刑。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

