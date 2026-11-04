美國中期選舉｜民主黨橫掃　加州威州分別誕首位拉丁裔及黑人州長

11月3日美國中期選舉結果陸續出爐，民主黨成功實現「藍色海嘯」，料重奪兩院控制權，在州長選舉方面，其加州州長候選人貝塞拉（Xavier Becerra）贏得州長職位，成為加州現代史上（150年來首位民選）首位拉丁裔州長。同一時間，威斯康辛州（Wisconsin）州長一職亦由民主黨的克勞利（David Crowley）勝出奪得，他同時成為該州歷史上首位非裔州長。



據《紐約時報》（New York Times）週二報道，截至開票約46%時，貝塞拉以65%票數擊敗共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton），成為加州首個拉丁裔州長。貝塞拉將接替民主黨前州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的職位，很可能會延續紐瑟姆和總統特朗普（Donald Trump）之間的競爭。

2026年11月1日，加州民主黨州長候選人貝塞拉（Xavier Becerra）在加州洛杉磯的荷里活帕拉迪姆（Hollywood Palladium）舉行的集會上向選民發表演說。（Getty）

在競選期間，他多次提及自己在擔任加州總檢察長（Attorney General）及拜登政府衛生及公共服務部長期間的資歷，特別強調曾於特朗普第一任期內針對聯邦政府政策發起超過122宗法律訴訟。不過紐時認為，他的性格較紐瑟姆溫和，預期行事風格會較前任收斂。

同時全國公共廣播電台（NPR）指在威斯康辛州，民主黨候選人克勞利以53%選票，成為該州首位黑人州長，並擊敗共和黨聯邦眾議員蒂法尼（Tom Tiffany），競選期間亦得到前州長埃弗斯（Tony Evers）以及前總統奧巴馬（Barack Obama）背書，克勞利在民主黨初選以微弱優勢險勝民主社會主義代表洪倫廷（Francesca Hong），成功整合並全面動員黨內支持者。

克勞利將自己定位成能夠跨越黨派、促成共識的「談判者」。他與埃弗斯以及共和黨立法者攜手推動了一項跨黨派法案，允許密爾沃基市（Milwaukee）和密爾沃基縣（Milwaukee County）提高銷售稅率，從而為各自的政府增加財政收入。