特朗普或在選舉後增加與朝鮮接觸　路透社：日韓擔心遭排除在外

美國中期選舉結果出爐，民主黨大勝，有分析指美國總統特朗普（Donald Trump）可能會在本次中期選舉遭遇挫折後，嘗試加大力度尋求和朝鮮重新接觸。但分析指若他對金正恩作出相對應的讓步，則可能引發該地區盟友的摩擦。



據路透社11月6日報道，一些亞洲的分析員及官員預計，特朗普會在最後兩年的任期將重心投放在外交政策上，力求留下一些政治遺產。鑑於他在伊朗及烏克蘭戰爭問題相關的突破尚未解決，他可能會將目光放到亞洲。

分析員表示，朝鮮領袖金正恩很可能是特朗普外交工作的關鍵部分，而特朗普亦渴望重啟與朝鮮的談判。韓國國立外交院國際關係教授潘吉洙指，特朗普可能會在國內施政的掣肘下，將精力投入於爭取外交成功 ：「鑑於特朗普希望2028年總統選舉能留下繼任人，與朝鮮進行接觸可能會是他議程的一部分。」

但特朗普目前沒有誘因可讓金正恩作出回應，路透社指，特朗普在第一任期內與金正恩進行三次會面，在此之前，兩國領導人皆經歷一段激烈的言語交鋒，一度引發國際社會對軍事衝突的爆發感到擔憂。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

而特朗普在2019年因在核計劃和解除制裁等問題談判失敗，而七年後，與金正恩進行和談的「賭注」變得更高。朝鮮一直在擴大其核導彈和軍事武器的數量，在外交上與中國和俄羅斯的關係突破新高，因此這使得金正恩想與特朗普和談的動機減弱，並可能增加特朗普作出讓步的壓力。

路透社：日韓擔心遭「排除在外」

日本和韓國的官員擔心特朗普若在未充分諮詢盟友的情況下與金正恩「打交道」，恐在中俄影響下導致日韓被「排除在外」：「日本官員擔心他會為了促成與朝鮮領導人的會晤，可能不惜採取極端做法，例如放棄無核化議題。」

日本上智大學教授前島一博指，如果美朝會晤促使美國接受朝鮮的核武地位，亞洲地區的安全環境將面臨劇烈變化：「自二戰以來最大的變革，很可能會在特朗普最後兩年內發生，這是個嚴峻的局面。」