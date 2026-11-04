朝鮮各地狂曬「烤肉餐廳」熱潮　民眾盛裝享用　專家曝大內宣真相

過去經常面臨糧荒的朝鮮，近日大舉開設烤肉餐廳，官媒大肆報道民眾盛裝打扮前往用餐的畫面。根據統計，自2023年到2025年，三年間朝鮮從中國進口的肉類數量增加了4倍，在中國與俄羅斯的貿易及援助支持下，朝鮮糧食供應似乎有一定程度的改善。



朝鮮官媒近日播出烤肉餐廳的報道，畫面中可見各式肉類料理、新鮮肉食搭配金色蛋黃，焦香油亮的烤肉大餐令人垂涎。報道中提到，這些用肉類製作的各式料理對身體健康非常有益，香味彷彿要從螢幕中撲鼻而來。

過去經常面臨糧荒的朝鮮，近日大舉開設烤肉餐廳，官媒大肆報道民眾盛裝打扮前往用餐的畫面。（YouTube@TVBSNEWS01影片截圖）

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這家最新開幕的烤肉餐廳坐落於朝鮮城市新義州，開幕當天吸引戰爭老兵、榮譽軍人及勞動革新先鋒們盛裝打扮前來享用美食。在韓國開設烤肉餐廳的脫北者李愛蘭表示，在朝鮮只有特定的人在特別的日子裏才能吃得到烤肉，即使是幹部官員也並非每天都能享用。

朝鮮官媒宣布全國開設多家烤肉餐廳，但在長期遭遇制裁、經濟困頓的情況下，牛肉毫無疑問是非常珍貴的食材，過去想要吃上一頓烤肉料理甚至需要以外幣購買。韓國統一研究院學者認為，像這樣的烤肉餐廳現在開得越來越多，宣傳國家正為人民提供這些福利，這便能成為一個非常大的政績宣傳。

聯合國糧農組織（FAO）2022年的報告指出，朝鮮每5人中就有超過2人營養不良。不過根據統計，朝鮮從中國進口的肉類在過去三年間足足增加了4倍，在中國與俄羅斯的貿易與援助支持下，朝鮮的糧食供應近幾年似乎有一定程度的改善。

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