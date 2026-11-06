洛杉磯市長選舉：拉曼爆冷擊敗現任市長　民主社會主義者執政

2026年美國中期選舉結果出爐，除參眾兩院及部分州長外，洛杉磯（Los Angeles）亦舉行市長選舉。美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）候選人拉曼（Nithya Raman）在第二輪投票中當選市長，並擊敗現任市長巴斯（Karen Bass），成為洛杉磯新一任市長。



據英國BBC及美媒11月6日報道，拉曼的勝出令加州的政治觀察家大為震驚，她參選時勝算渺茫，而她的對手巴斯（Bass）則是一位政壇重量級人物，不僅曾任國會議員，且此前從未在任何選舉中落敗。

2026年11月5日，美國加州洛杉磯（Los Angeles），當選市長尼拉曼（Nithya Raman）在擊敗現任市長巴斯（Karen Bass）。（Reuters）

身為市議員及印度裔移民的拉曼在競選中主張「變革」，她的競選承諾包括減少無家可歸的現象、增加城市房屋供應、保護荷里活員工的就業機會、以及保護居民免受移民執法行動影響。拉曼同時誓言要推動城市的市容美化、修繕道路、以及致力重振城市的夜生活。

拉曼的勝選進一步確立了全美主要大城市出現民主社會主義者執政的版圖擴張，而她亦常被拿來與紐約政壇進步派代表曼達尼（Zohran Mamdani）相提並論，兩人皆是民主社會主義者成員（DSA），亦推出進步派政綱參選。

同樣參選爭取連任的現任民主黨籍市長巴斯，在當地時間週四（5日）在社交媒體上表示，自己已致電拉曼並承認敗選：「儘管這不是我所期望的結果，但洛杉磯的選民已表達了他們的意願。」並表示會致力確保平穩、無縫的過渡。

對於再有城市由民主社會主義者奪得執政權，美國總統特朗普（Donald Trump）表示「走著瞧吧」（we'll see what happens）。同時警告洛杉磯市民所作出的改變，其帶來的影響可能會是不可逆轉：「從過往經驗來看，這將會是一場災難。」