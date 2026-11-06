肯尼亞邪教害死190童　森林絕食枉死　頭目麥肯齊判囚200年

肯尼亞蒙巴薩高等法院於當地時間週五（11月6日）宣判，判處邪教「好消息國際教會」頭目麥肯齊（Paul Mackenzie）200年監禁，表示頭目要為190名兒童的死亡負責。參與法庭裁決的受害者及家屬指，對於所有因此喪生的人來說，這判決是對他們的公道。



據路透社11月6日報道指，法官卡維扎（Diana Kavedza）在審判中表示，刑期共分為兩部份：導致受害者餓死一案被判處100年監禁，以及直接殺人行為被判處100年監禁。

檢察官指，麥肯齊在肯尼亞東部沿岸森林內領導邪教組織「好消息國際教會」（Good News International Church），並在組織中宣揚末日論。組織要求所有信徒透過絕食，並在「世界末日」到來之前進入天堂，而麥肯齊亦讓他們的孩子參與絕食。

他的同謀則透過威脅和毆打受害者，確保他們服從指令；警方隨後在淺坑中發現許多骨瘦如柴的遺體，一些屍體遭丟棄在廁所坑內，亦有受害者甚至被活埋。

麥肯齊在進入法院外搭建的臨時帳篷時，其臉上帶着微笑。他否認所有謀殺指控，聲稱自己並未強迫受害者絕食，法院則駁回他的辯詞。

其中一位受害者家屬姆維蒂（Stephen Mwiti）在宣布判決前向路透社表示，他已經失去6個孩子：「無論麥肯齊及其同謀最終受到何種懲罰，我的孩子都回不來了。」

麥肯齊的兒子丹·麥肯齊（Dan Mackenzie）表示，他父親連自己的家人也不放過：「我也失去了朋友，還有我的弟弟。對於那些在森林中喪生的人來說，這判決是對他們的公道。」

儘管這次審判僅涵蓋190名兒童和一名成年受害者，但肯亞國家人權委員會表示，最終在森林中總共發現448具屍體。麥肯齊亦被指控下令殺害另外52人，這些受害者的遺體是在30公里外的一個村莊被發現，使得該案的疑似受害者總數達到500人。麥肯齊在面對該指控，亦同樣不認罪。

肯亞人權委員會快速反應部門負責人奧迪安博（Ojiro Odhiambo）表示，這次審判定罪固然是重要的一步，但問責範圍還應進一步擴大，表示當地行政官員、警察、情報人員以及宗教領袖在面對一再出現的預警信號時未能採取行動，理應承擔相應責任。