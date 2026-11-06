蔡奇會見朝鮮勞動黨代表團 冀加強雙邊多領域合作
撰文：林嘉敏
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中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇11月6日在北京，會見由朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央書記、國際部部長金成男率領的朝鮮勞動黨代表團，雙方均表示願意進一步加強交流合作。
據新華社報道，蔡奇表示，習近平總書記今年6月成功訪朝，同金正恩總書記達成一系列重要共識，引領中朝關係發展邁入新的歷史階段。
蔡奇又稱，中方願同朝方共同落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，加強高層引領，弘揚傳統友誼，深化管黨治黨經驗互鑒，擴大各領域交流合作，密切戰略溝通和協調配合，助力兩國社會主義事業行穩致遠，促進地區和平穩定與發展繁榮。
金成男則表示，兩黨兩國最高領導人的深厚友誼和戰略引領是朝中關係不斷發展的堅實基礎和不竭動力。祝賀中共二十屆五中全會成功舉行。朝方希同中方進一步加強黨際交流合作。
此前朝鮮領導人金正恩於10月下旬訪問中國邊境城市丹東。
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