習近平晤奧地利總理　稱兩國要踐行真正多邊主義和支持自由貿易

11月6日（周五），中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的奧地利總理施托克爾（Christian Stocker）。習近平強調，兩國要共同踐行真正的多邊主義、支持自由貿易，為推動構建更加公正合理的全球治理體系作出貢獻。



習近平表示，今年是中奧建交55周年。建交以來，雙方秉持相互尊重、開放包容、互利共贏精神，政治互信不斷鞏固，務實合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。信任和友好是中奧關係的寶貴特質，跨越社會制度、歷史文化、發展階段差異。

2026年11月6日，中國國家主席習近平在北京會見到訪的奧地利總理施托克爾（Christian Stocker）。（外交部網站）

習近平認為，雙方要鞏固政治互信，延續高層交往積極勢頭，通過交流增信釋疑，為未來合作奠定堅實政治基礎。中國「十五五」時期要培育新興產業，升級傳統產業，還要以服務業為重點擴大開放。「中國機遇2.0」不僅會帶來市場紅利，還會帶來創新紅利。

習近平指出，中方願同奧方拓展新能源汽車、人工智能、數字經濟、綠色發展等新興領域務實合作，打造經貿增長新引擎。中奧友好有廣泛社會基礎，雙方要擴大人文交流，便利人員往來，推動兩國人民越走越近。

習近平強調，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義逆流而動。中奧兩國要共同踐行真正的多邊主義、支持自由貿易，為推動構建更加公正合理的全球治理體系作出貢獻。

習近平重申，一個不斷發展壯大的中國不是歐洲所面臨問題的根源，而是可以幫助歐洲解決問題的夥伴和同路人。中歐要聚焦合作面，堅持通過對話和協商解決經貿摩擦，實現互利共贏、共同發展。

施托克爾表示，奧中關係發展良好，建交55年來兩國始終相互信任、相互支持。奧方致力於密切奧中友好戰略夥伴關係，堅持一個中國政策，願同中方在多年來建立的合作和信任基礎上，全面加強貿易、投資、科技、創新等領域合作，促進文化、旅遊等人文交流，推動雙邊關係取得新發展。

2026年11月6日，中國國家主席習近平（右）在北京會見到訪的奧地利總理施托克爾（Christian Stocker，左）。（外交部網站）

施托克爾強調，奧方積極支持歐中關係發展，希望雙方通過坦誠對話協商解決經貿分歧。奧方願同中方共同堅持多邊主義，加強多邊協調，促進可持續發展，應對氣候變化等挑戰，維護世界繁榮穩定。