俄羅斯：正商討俄中美三方會談 盼數日內確定
撰文：林嘉敏
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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月3日在例行記者會上表示，俄方正在商討本月內在中國舉行俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）三方會晤。
佩斯科夫表示，期望中美俄三方會晤將在幾天內敲定，又指該會面主要由東道主中國主導。現時外界普遍預期，特朗普和普京將出席11月18日至19日在中國深圳亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議。
英媒較早前引述知情人士消息報道，華盛頓和莫斯科正敦促北京同意舉行會晤，屆時三位領導人將討論烏克蘭戰爭。報道指，中方外交部僅透露正就中俄元首會晤與相關方面溝通，未提及和特朗普的三方會面。
另一位熟悉克宮想法的知情人士稱，俄羅斯並不指望在APEC峰會期間就烏克蘭問題展開實質性會談，認為中方並不願斡旋這場已歷時四年半的戰爭，而是希望在和平協議接近達成時再發揮作用。
目前有關會面形式仍未有定案，暫未知最終是否會舉行中美俄三方峰會，抑或是舉辦中俄、中美等雙邊會談。
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