美國中期選舉｜特朗普「反口」　批評選舉舞弊

原先表明會接受中期選舉結果的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）改口，轉而抨擊選舉舞弊。但隨着民主黨的勝利勢頭持續擴大，多數評論認為特朗普即使不接受選舉結果，也無法掀起波瀾或逆轉局面。目前，連密西西比州都出現民主黨可能贏得參議院席位的爆冷情況。



特朗普周四（11月5日）在白宮橢圓形辦公室對記者稱，美國選舉舞弊之嚴重是人們根本無法想像的。

他也在自家社交媒體平台Truth Social發文，將當天股市大跌歸咎於民主黨，指這是民主黨在周二選舉中大獲全勝的結果。「真的讓人難受，你們（選民）只能怪自己！」

2026年11月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「設立橢圓形辦公室國家紀念碑」公告後發表演說。 （Reuters）

特朗普公然對選舉表示不滿，一改最初表明會接受中期選舉結果的態度。不僅如此，他還要求把阿拉斯加州參議員選舉中，另兩名候選人所得的選票歸給落後的共和黨現任參議員沙利文（Dan S. Sullivan）。

由於其中一名候選人與沙利文重名，特朗普指民主黨競選團隊刻意招募與沙利文同名的候選人以分散選票，所以將他的得票轉給沙利文才公平。

民主黨已確定取得參眾兩院多數席位。截至周四，在參議院100個議席中，民主黨穩佔至少54席；在眾議院435席中，民主黨則佔超過250席，是它近20年來的最大領先優勢。

特朗普揚言，將動用總統否決權阻撓民主黨提出的法案。不過，參議院民主黨領袖舒默也警告，如果特朗普今後不斷否決那些旨在降低生活費和終結腐敗的法案，共和黨人在2028年總統選舉中將面臨比這次中期選舉更糟糕的局面。

2026年11月5日，美國3日舉行中期選舉，執政共和黨慘敗，失落參眾兩院的控制權，讓總統特朗普（Donald Trump）陷入尷尬的局面。《紐約郵報》以「藍色海嘯」（blue tsunami，藍色代表民主黨）淹沒特朗普作為封面。英國《地鐵報》（Metro）則用「跛腳唐老鴨」（lame Donald Duck）形容特朗普的困境。（網絡圖片）

特朗普支持者過去幾個月不斷散播的舞弊指控在民主黨勝選後，卻幾乎銷聲匿跡，預期中的大規模法律挑戰也沒有出現。分析指出，原因之一是特朗普此前已表明會接受選舉結果，已給追隨者定下基調。此外，民主黨取得的壓倒性勝利，也讓這樣的指責顯得無力。

非黨派機構選舉創新與研究中心（CEIR）的執行主任貝克爾（David Becker）認為，美國選民已經厭倦了毫無根據、否定選舉結果的言論。

另一非黨派機構核實投票（Verified Voting）的主席史密斯（Pamela Smith）說：「與過往選舉周期相比，這次對選舉持懷疑態度的人數有所減少。而且，選民對這類論調的接受度似乎也大大降低」。

美國11月3日舉行的中期選舉，民主黨掀起「藍色巨浪」勢不可擋，教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）成為「深紅」堪薩斯州近百年來首位民主黨籍參議員。（Reuters）

《紐約時報》也引述美國現任和前任官員報道，在這次選舉中，少有外國干預活動。選舉日雖然出現一些常見的技術故障和其他干擾，但沒有發現海外黑客干擾投票或計票的跡象。

報道指出，外國勢力更關心的是誰會入主白宮，美國中期選舉對外國的吸引力較小，干預的難度也較大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

