特朗普將白宮橢圓辦公室列國家紀念地　稱「誰敢拆就打給我」

繼共和黨在中期選舉失利，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月5日簽署公告，把白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與內閣會議室（Cabinet Room）定為國家紀念地，意圖限制未來總統對辦公室作出重大改動。



特朗普聲稱：「任何人都不允許碰它，不允許愚蠢的人破壞、拆毀它。」隨後他又補充稱：「我們喜歡橢圓形辦公室，它是一種象徵，就像白宮本身一樣。」

他又指：「如果有任何人想要拆牆，無論我在哪裡，都可以打電話給我，我會回到這裡，確保這種事永遠不會發生。」

2026年11月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署公告，將白宮橢圓辦公室和內閣會議室列為國家紀念地。（Reuters）

特朗普又解釋稱，公告內容不限制繼任總統更換傢俱、重新裝飾，以及開展不破壞主體結構的常規安全修繕。美媒指出，這份公告本身也可被後續總統撤銷，特朗普過往也曾取消前任設立的國家紀念地。

自第二任期以來，特朗普已在橢圓辦公室加入金色裝飾、肖像等陳設，亦在內閣會議室亦更換新吊燈，其推動華盛頓多處地標翻新工程一直備受爭議。報道指，民主黨已啟動針對特朗普宴會廳項目的調查，向相關捐款人發函索取資料。