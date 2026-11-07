特朗普任命米勒出任新白宮幕僚長　懷爾斯調任總統政治營運團隊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日（周五）在社交平台Truth Social宣布，任命米勒（Stephen Miller）於下周一出任新白宮幕僚長，接替懷爾斯（Susie Wiles）。而懷爾斯將調任至特朗普政治營運部門。



懷爾斯曾擔任特朗普的競選經理，並協助特朗普2024年重返白宮，被視為特朗普最親密的顧問之一。而她在今年3月被確診患上早期乳癌，在接受治療期間，仍繼續幾乎全天候待在白宮。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

懷爾斯周五下午晚些時候在X平台上發文表示，「在白宮為總統特朗普效力是我畢生的榮幸。我為能參與我們共同取得的成就而感到無比自豪，從加強邊境安全、減稅到增強經濟實力、堅持美國優先的原則，我們都做出了卓越的貢獻。」她亦指，「雖然我的角色即將改變，但我對總統和使命的承諾永遠不會改變。」

2026年1月5日，美國華盛頓，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在白宮向記者談及有關委內瑞拉的問題。（Reuters）

米勒此前在制定和推動特朗普大規模驅逐移民政策中發揮關鍵作用，此次提拔他擔任幕僚長或會激怒即將上任的民主黨國會議員，他們已經誓言要調查政府的移民政策。