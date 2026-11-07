大熊貓平平、福雙在亞特蘭大動物園首次亮相　謝鋒盼加強中美交流

中國國家主席習近平國事訪問美國期間宣布，向美方租借新一對大熊貓「平平」和「福雙」，這兩隻大熊貓已於9月27日抵達美國亞特蘭大動物園，經檢疫隔離後於11月6日正式在公眾面前亮相，當地遊客熱情排隊迎接牠們。



據美媒報道，大熊貓亮相當天，不少遊客專程遠道而來，包括有來自加州的孩童、原籍成都的留學生及多年追蹤熊貓的老訪客等，他們紛紛表達喜悅。其中有遊客直言：「希望我們不會惹惱中國人，他們也就不會來把牠們帶走。」

中國駐美國大使謝鋒在亞特蘭大動物園熊貓館開館儀式上表示，兩隻熊貓到訪，延續中方與亞特蘭大動物園長達25年的友誼，期盼牠們在新家健康成長，為民眾帶來歡樂。

謝鋒又稱，作為大熊貓的故鄉，中國始終敞開大門，歡迎更多美國朋友來走走看看，見證青山綠水間的環保故事，品嘗熱氣騰騰的地道美食，感受中國人民的熱情好客。

報道指，亞特蘭大動物園自2024年送走上一批大熊貓後，熊貓館空置兩年，今次熊貓回歸，也令該園成為美國現時三間飼養大熊貓的動物園之一。

根據中美雙方安排，這對大熊貓將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。大熊貓「平平」為雄性，2020年3月17日出生；「福雙」為雌性，2020年10月18日出生。