美國以協助古巴為由制裁兩中國企業　中方促糾正錯誤做法

美國國務院（US Department of State）在周四（5日）宣布制裁兩間中國企業，並首次以涉及協助古巴為由制裁中企。中國商務部發言人周六（7日）向記者回應指，敦促美方儘快糾正錯誤做法，保留採取必要措施的權利，以維護自身正當權益。



美國國務院周四對古巴實施新一輪制裁，目標直指古巴的電子行業以及相關軍工集團高層家屬。在美國的制裁名單中，新增了兩間中國企業：中國電子進出口有限公司和北京華成昊普科技有限公司，該兩間公司被指控向古巴政府出售電子防禦設備及安全系統。

中方注意到相關情況，表示堅決反對美國以第三方為由，對中國企業採取單邊制裁，違反國際法和國際關係基本準則。同時商務部發言人指，美國近期升級對中國的打壓，並密集出台多項具歧視性的限制措施，嚴重損害中方權益，背離兩國元首達成的重要共識，以及破壞中美經貿關係穩定。

圖為2015年5月9日，古巴一批兒童都首都哈瓦那市郊打棒球，附近懸掛一面古巴國旗。 (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

中國駐華盛頓大使館駁斥了這些制裁，表示堅決反對沒有任何國際法依據，或聯合國安理會授權的非法單邊制裁，並堅決維護中國企業的合法權益。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，古巴的外國支持者提供了可維持其武裝力量運作並使其得以進行鎮壓的軍事裝備。他同時指責哈瓦那（Havana）充當了「敵對反美勢力組成的全球聯盟的集結地，用來威脅、監視和密謀反對美國及其利益」的地方。