康奈爾大學輪姦案｜教務會通過對校方高層不信任案　施壓全面改革

美國康奈爾大學（Cornell University）爆出兄弟會輪姦案後，校內教職員對校方處理事件的方式愈發感不滿。教務會11月6日通過對校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）等校方高層的不信任決議，雖然教務會及該不信任案均不具約束大學高層的權力，但該決議支持者寄望決議能向校董會施壓，促使其緊急解決引致事件發生的長期制度性缺陷。



路透社及英國《衛報》6日報道，這項決議以75支持票對50反對票獲得通過，5名教務會委員棄權，另有5名委員未投票。

教務會在決議中表示，對學校行政高層解決校內長久性侵危機的能力失去信任。發起不信任決議的教職員在投票後發聯合聲明，表示：「儘管校方一再試圖讓我們噤聲，但全體教職員團結起來，表達我們的不滿，並要求康乃爾大學做出改進。我們代表我們的學生、同事、教職員和校友發聲，他們呼籲我們追究校方的責任。」

2026年10月13日，美國康奈爾大學校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）承認，他在女學生於2024年11月首次報案，稱在校園兄弟會派對上遭到輪姦後得悉事件，惟他在隨後的幾個月，並沒有跟進該女學生的情況，也沒有試圖了解是否有任何涉案男子受到懲罰。科特利科夫坦承在事件中犯錯，並對此深感抱歉。（康奈爾大學官網）

康奈爾大學一名化名無名氏（Jane Doe）的前女學生於9月向7名男學生和大學提出民事訴訟，聲稱她於2024年遭到一群兄弟會的男學生輪姦，又指校方未能對她作出保護。她提出訴訟後，引發了人們對該大學處理此案方式的批評。

決議雖然向校方高層發出強烈訊號，但它本身並無權罷免校長或其他學校行政人員，而校董會已對科特利科夫表示支持。

康奈爾大學校董會主席斯莫林（Anne Smalling）表示，投票結果反映了校園內普遍的憤怒情緒，因此校董會支持科特利科夫致力於採取一切必要措施，確保學生在校園內的安全。

大學發言人瓦利（Rebecca Valli）表示，科特利科夫尚未就投票結果作出回應，而他按校規須於30天內作出書面回應。