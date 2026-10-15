康奈爾大學輪姦案｜校長認知悉事件惟並未跟進　就失誤致歉拒辭職

[Cornell 7] 美國康奈爾大學（Cornell University）一名前女學生聲稱，曾在2024年10月遭到兄弟會的成員輪姦，警方當時並未提出刑事起訴。女受害者今年9月向涉案7名男子和康奈爾大學提出民事訴訟。大學校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）10月13日承認，他在女學生於2024年11月首次報案，稱在校園兄弟會派對上遭到輪姦後得悉事件，惟他在隨後的幾個月，並沒有跟進該女學生的情況，也沒有試圖了解是否有任何涉案男子受到懲罰。科特利科夫坦承在事件中犯錯，並對此深感抱歉。



科特利科夫接受《紐約時報》專訪時表示，他直到9月，該女子以化名Jane Doe提出訴訟後，才知道她已從康奈爾大學退學。

科特利科夫指：「她在康奈爾大學的遭遇令我深感遺憾。我認為整個校園都對此感到惋惜。」

在長達90分鐘的專訪中，這是科特利科夫自訴訟提出以來首次接受採訪，他表達了對導致其管理團隊陷入危機的事件的痛苦和震驚，並似乎在懇求外界給予時間來處理這宗醜聞。他也表示不會辭職，儘管他承認外界對他領導能力的信心已經動搖。

科特利科夫坦承：「我從學校社區聽到了足夠多的聲音，表明信任已經喪失。人們很憤怒。我理解這種憤怒。」

該訴訟指控七名Chi Phi兄弟會成員在2024年10月於兄弟會會所舉辦的派對上，強迫一名女子服用氯胺酮，隨後對她進行性侵犯。所有被指控的男子均否認有任何不當行為，目前無人被正式起訴。

據記錄顯示，被指控為「康奈爾七人組」強姦犯之一的英戈爾斯（Matthew Ingalls）告訴校園警察，他當時醉得太厲害，無法同意與Jane Doe發生性關係。（康奈爾大學）

該訴訟於9月16日提出，引發有關大學校園性侵問題的激烈討論，並讓科特利科夫和康奈爾大學受到密切關注。預計該校教職員參議院將於10月較晚時候舉行一次罕見的，對校長的不信任投票。

雖然75歲的科特利科夫承認自己對輪姦案的處理方式感到憤怒，但他在其他時候談及這宗性侵事件以及學校的應對措施時，卻表現出近乎冷漠的冷靜。

他一再提到自己曾於2025年2月成立的校長特別工作小組，旨在解決校園性侵問題，以此顯示其管理層對此事的重視程度。

科特利科夫強調：「我們不會為小事設立校長特別工作組。」該工作組已在今年較早時候為所有新生開設有關性侵和「旁觀者責任」的迎新培訓。

在專訪中，康奈爾大學董事會主席斯莫林（Anne Smalling）也陪同校長出席，這實際上是對他繼續領導這所擁有26,000名學生的校園的默認支持。然而，由64名成員組成的董事會成員大多對校長的未來保持沉默。

10月13日，康奈爾大學似乎仍在努力控制這場危機。專訪結束後不久，科特利科夫就宣布康奈爾大學將在本學年剩餘時間禁止兄弟會宿舍舉辦派對，並增派經驗豐富的性侵調查員與校園警察部隊合作。