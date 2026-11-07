社交帖文以訛傳訛　洛杉磯酒店突遭塞爆　群眾以為住宿免費

美國加州洛杉磯市中心一間酒店11月5日突然遭數百名民眾塞爆，據美媒報道，起因是一個團體為已登記無家者安排住宿的計劃，在社交網站帖文以訛傳訛下，變成大量民眾以為到場可以有免費住宿。



事發於洛杉磯Mayfair酒店（Mayfair Hotel），由洛杉磯市政府於2023年8月買下，屬市長推行的應對無家者計劃一部份。

《紐約郵報》11月6日報道，計劃僅限讓約300人獲得住宿機會，且該些人需要已加入洛杉磯無家者服務管理局（Los Angeles Homeless Services Authority）相關項目，並要有各自指定的個案經理陪同。

但傳單在社交網站流傳時，出現以訛傳訛的錯誤版本，宣傳字句稱「參加者將有機會查看可供入住的房間、提交住宿申請，甚至可能當場獲得批准！」

帖文雖有提到參加者需要加入「住房導航」（Housing Navigation）計劃，但未有明確指出須提前完成註冊，且到場時需有個案管理人員陪同。帖文強調可能會「當場獲得批准」（GET APPROVED ON THE SPOT），反而令不少人誤會。