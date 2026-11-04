尼古拉斯基治馬里布豪宅塌陷　自爆無家可歸　淪落長住酒店

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）11月3日報道，在萬聖節周末（10月31日）洛杉磯動漫展（L.A. Comic Con）的主舞台上，荷里活影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）自爆，由於其位於馬里布（Malibu）的海景豪宅在暴雨與海岸侵蝕中塌陷，他如今只能住在酒店，「我現在無家可歸。」



被台下粉絲問及萬聖節計劃時，基治無奈地解釋道，自己的居住狀態發生了變故，「我在馬里布的房子出了點問題，所以我現在只能住在酒店裏。因此，我今晚沒法像往常那樣和孩子們一起玩『不給糖就搗蛋』（Trick or Treat）的遊戲了。」

圖為2026年10月31日，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）在加州洛杉磯會展中心舉行的2026年洛杉磯動漫展（Los Angeles Comic Con）上，出席了題為「聚焦：尼古拉斯基治」（Spotlight On: Nicolas Cage）的專題討論環節並發表演說。（Getty Images）

他接着說，自己最喜歡的節日計劃是帶女兒去「聖莫尼卡（Santa Monica）的某個地方」玩「不給糖就搗蛋」的遊戲，然後觀看經典恐怖電影《閃靈》（The Shining），「那是我最喜歡的電影之一。等我哄女兒睡着後，我就放《閃靈》來看。」

今年9月初，尼古拉斯基治的豪宅遭遇了嚴重的地陷危機。受颶風「瑪麗」（Marie）引發的暴雨及巨浪衝刷，當地出現了嚴重的海岸侵蝕，導致車道下方的地基被徹底掏空，豪宅前方的私家進車道及周邊部分路面裂開，形成了一個寬約30英尺、深達25至30英尺的「巨坑」，不僅吞噬了大量的瀝青與混凝土碎塊，甚至連旁邊施工用的一座移動廁所也被捲入其中。

尼古拉斯基治位於加州馬里布的海濱豪宅塌陷，出現巨坑。（Getty Images）

由於這處巨大的塌陷嚴重阻礙了居民和應急人員的通行，加上對地下天然氣洩漏的擔憂，當局隨即下達了疏散令，包括尼古拉斯基治家在內的附近31處房產的居民被迫緊急撤離。

據了解，現年62歲的尼古拉斯基治是在2024年以1050萬美元的價格購入這棟約4000平方英尺的四層住宅，坐擁壯麗海景及私人屋頂露台。事發時他本人不在屋內，事件未造成人員傷亡。

尼古拉斯基治在10月獲四份用於修復巨坑造成損害的許可證。記錄顯示，這四份許可證的總費用為3,158美元（約24,777港元）。